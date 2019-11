Riqui Puig amenazó con dejar al FC Barcelona y Valverde le respondió: "En el B está bien"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, consideró este lunes que tras la derrota en Liga el sábado, el equipo azulgrana "está obligado" a hacer un buen partido el martes contra el Slavia de Praga en la 'Champions'.

"Cuando pierdes tienes más presión, venimos de perder un partido y sabemos lo que significa", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Para nosotros está bien porque te obliga a una reacción, generalmente solemos reaccionar bien y espero que mañana sea igual", afirmó el técnico azulgrana, tras rememorar la derrota 3-1 contra el Levante el sábado.

"Las derrotas te obligan y estamos obligados para quitarnos ese lastre que te genera una derrota, pero hay que respetar al contrario que también juega", advirtió.

El Slavia ya hizo sufrir al Barça hace dos semanas en Praga, pese a caer 2-1 y Valverde no espera menos el martes en el Camp Nou.

"Imaginamos un partido parecido al de la ida, es un rival que mantiene sus señas de identidad juegue donde juegue", dijo el técnico barcelonista, destacando su "gran despliegue físico, es un equipo ofensivo".

Valverde insistió en quitarle hierro a la derrota ante el Levante. "Empezamos mal fuera de casa, lo habíamos reconducido y lo habíamos paliado ganando tres partidos y ahora hemos vuelto a perder, pero no significa que vamos a seguir perdiendo, vamos a ver si eso se queda con una piedra en el camino", aseguró el técnico, tras las críticas por los malos resultados lejos del Camp Nou.

"El entrenador al final es el responsable del equipo, del grupo y cuando se pierde siempre se mira al entrenador, lo asumo y ya está", añadió Valverde, que no cree que pueda contar con Luis Suárez frente al Slavia.

El delantero uruguayo sufrió una lesión muscular frente al Levante.

"No es una lesión importante, no sé cuánto puede estar (de baja), no tengo la certeza absoluta de si puede estar para mañana, creo que es justo, ya veremos si para el fin de semana" en Liga, explicó.

EL CASO DE RIQUI PUIG

El futbolista de 20 años, Riqui Puig, es catalogado como una de las grandes joyas que tiene el Barça en La Masía, pero el jugador dio la noticia ayer al confirmar que está pensando en lo que es mejor para su futuro. Podría buscar una salida en el mercado invernal que se abre en enero.

"No cierro la puerta, no, pero es verdad que me gustaría tener más minutos arriba. Hay muchos jugadores y me está costando tener esos minutos, y si no los tengo pues tendré que tomar alguna decisión", dijo el jugador canterano.

Ante esto, Ernesto Valverde fue preguntado en conferencia de prensa. “Riqui es un talento que va a jugar seguro en el Barça, lo que no sabemos es cuándo. Está en período de formación y en el B también está bien”.

El DT del Barça agregó: “Tenemos un medio del campo con mucha gente y en cada rueda de prensa me preguntan por los jugadores que no están. eso es un hándicap, no hay sitio para todos”.