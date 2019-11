Los partidos más atractivos de la fecha FIFA: Liga de Naciones, eliminatorias y amistosos

Se viene una nueva fecha FIFA, la última del año y las emociones no van a faltar. Duelos oficiales y amistosos se disputarán por todo el mundo.

En primer lugar se puede destacar el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, programado para el viernes a las 11:00 am de Honduras. El choque se desarrollará en Arabia Saudita. Lionel Messi estará presente en este compromiso.

Pero ojo, la actividad de las selecciones arranca el jueves. La Portugal de Cristiano Ronaldo tiene actividad en la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020.

EN LIGA DE NACIONES

Tampoco se puede dejar a un lado los compromisos del área de Concacaf. La Selección de Honduras de Fabián Coito jugará el jueves ante Martinica y también Costa Rica tiene actividad ante Curazao.

El viernes, se viene un duelo con morbo, Panamá chocará ante México y Estados Unidos va ante Canadá, también por la Liga de Naciones.

LA AGENDA DE PARTIDOS EN ESTA FECHA FIFA

Jueves 14 de noviembre

Bulgaria vs. Paraguay, 11:00 am.

Ecuador vs. Trinidad y Tobago, 6:00 pm.

Colombia vs. Perú, 7:00 pm.

Inglaterra vs Montenegro 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Portugal vs Lituania, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Francia vs Moldavia, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Martinica vs Honduras, 7:00 pm. (Liga de Naciones)

Curazao vs Costa Rica, 7:30 pm. (Liga de Naciones)



Viernes 15 de noviembre

Brasil vs. Argentina, 11:00 am.

Hungría vs. Uruguay, 12:00 mediodía.

España vs Malta, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Estados Unidos vs Canadá, 6:00 pm (Liga de Naciones)

Panamá vs México, 8:00 pm. (Liga de Naciones)



Lionel Messi regresa a Argentina para esta fecha FIFA y se medirá ante Brasil en juego amistoso.



Sábado 16 de noviembre

Alemania vs Bielorrusia, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Croacia vs Eslovaquia, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Domingo 17 de noviembre

Luxemburgo vs Portugal, 8:00 am (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Kosovo vs Inglaterra, 11:00 am (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Albania vs Francia, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Costa Rica vs Haití, 5:00 pm. (Liga de Naciones)

Honduras vs Trinidad y Tobago, 7:00 pm. (Liga de Naciones)



Lunes 18 de noviembre

Argentina vs. Uruguay, 1:45 pm

España vs Rumanía, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)

Italia vs Armenia, 1:45 pm. (Eliminatoria rumbo a la Eurocopa)



Martes 19 de noviembre

Japón vs. Venezuela, 4:25 de la madrugada.

Panamá vs. Bolivia, Por definirse

Brasil vs. Corea del Sur, 7:30 am.

Arabia Saudita vs. Paraguay, 11:00 am.

Croacia vs. Georgia, 11:00 am.

Ecuador vs. Colombia, 7:00 pm.

Perú vs. Chile, 7:30 pm.

Holanda vs Estonia

Alemania vs Irlanda del Norte

Cuba vs Estados Unidos, 6:30 pm (Liga de Naciones)

México vs Bermudas, 8:30 pm (Liga de Naciones)