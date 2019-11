Rakitic confiesa su dolor: ''Me siento triste, me han quitado la pelota''

Ivan Rakitic, mediocampista del Barcelona, rompió el silencio y reveló el duro momento que vive en la presente temporada, en la que apenas es tomado en cuenta por su técnico Ernesto Valverde.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

El croata era uno de los intocables del entrenador azulgrana hace dos temporadas, pero ahora la realidad es otra. En una entrevista que saldrá cmopleta el próximo jueves, el jugador confiesa que le han quitado su juguete.

''Me siento triste, porque me han quitado la pelota'', admitió Rakitic, para el reconocido programa español Universo Valdano.

El exSevilla habló con sentimiento y aseguró que nunca se esconde cuando tiene que llorar o reír. ''¿Cómo puede disfrutar uno? Jugando al fútbol. Como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitas un juguete? Se siente triste. Pues yo me siento igual, me han quitado la pelota. Me siento triste''.

''Me gusta enseñar mis sentimientos, cuando hay que llorar pues no hay problema ninguno, y cuando hay que celebrar soy el primero en ir adelante'', reconoció el subcampeón del mundo.

Inconforme con su situación

''Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o de un club o lo que sea, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que ya llevo aquí. Lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí, después uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento'', explicó.







Temporada de Rakitic

El mediocampista solo ha participado en 10 ocasiones entre todas la competiciones y sigue sin poder estrenarse con gol.

Rakitic: ''Necesito jugar, no solo disfrutar de paseos por la playa''.

En la Liga Española registra siete partidos disputados y seis de ellos han sido saliendo desde el banquillo. Solo en uno ha sido titular. Mientras que el resto fue en la Champions League y todos ingresando como suplente.