Cristiano Ronaldo aclara su situación con Sarri: "Estoy jugando condicionado"

Luego del triunfo de Portugal (2-1) sobre Luxemburgo, que le dio el pase a la Eurocopa 2020 a los lusos, Cristiano Ronaldo habló con la prensa.

Te puede interesar: Lionel Messi y Gareth Bale, víctimas favoritas de los memes de la fecha FIFA ¿Y Cristiano?



El portugués comenzó comentando sobre la clasificación y su gol 99 con su país: "El objetivo era estar en la Euro y lo hemos logrado. Pero el hecho de que hayamos ganado en 2016 no significa que seamos favoritos. Somos un equipo al que es difícil ganar, pero los favoritos son otros".



Cristiano Ronaldo llegó a su gol 99 con la selección de Portugal y está a 10 del récord de Ali Daei.



Cristiano aprovechó también para hablar de la polémica que le ha envuelto con el entrenador de la Juventus Maurizio Sarri, que lo ha sacado de cambio.



"En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%. Pero tengo mucho orgullo en sacrificarme por la selección o por mí club. El Inter está a dos puntos de nosotros y me sacrifiqué para ayudar al equipo, al igual que también lo hice con la selección, que necesitaba ganar estos dos partidos", comenzó diciendo.



Y agregó: "En mi carrera, nunca tuve lesiones graves, suelo hacer entre 50 y 60 partidos, pero estoy teniendo algunas molestias que me impiden estar al 100%. Alguien debería haber hablado, sobre todo el entrenador o yo mismo, pero saben que no suelo hablar mucha con la prensa".

LEER MÁS: Las hermanas de Cristiano Ronaldo avisan a Sarri: "No te metas con él"



Ronaldo también tuvo tiempo para responderle a las declaraciones de su compañero de la Juventus Danilo, "me dijo que con él Brasil hubiese ganado cinco mundiales más".



"Soy portugués con mucho orgullo. No cambiaba mi nacionalidad por ninguna otra. Con Portugal, gané una Eurocopa y una Nations League".

QUEJA DEL CAMPO

En el cierre de la entrevista, Cristiano Ronaldo lamentó el estado del césped del estadio Stade Josy Barthel de Luxemburgo: "Es difícil jugar en estos campos. Era un patatal, no sé como es posible permitir que se juegue en estas condiciones. Es malo para los jugadores, para los aficionados y para el espectáculo", expresó CR7.



Y sobre sus 100 goles con Portugal: "Surgirá de manera natural. Los récords están para batirlos y yo los batiré".