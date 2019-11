Sarri lo deja afuera: "Al 99%, Cristiano Ronaldo no estará contra el Atalanta"

La Juventus juega este sábado ante el Atalanta por la Serie A de Italia y Maurizio Sarri ha sorprendido una vez más con sus decisiones en contra de Cristiano Ronaldo.

El DT de la Vieja Señora ha confirmado que CR7 no estará en el compromiso de mañana.

"Hay poca necesidad de aclarar nada", dijo en referencia a la reacción de Cristiano Ronaldo tras haber sido sustituido en el último partido de la Juventus.

"Me ha pasado desde los años 90, e incluso los aficionados han tenido las mismas reacciones a los cambios. O me pasé la vida aclarándolo o me acostumbré a dejar que los jugadores dejaran que se enfriara el tema", añadió el técnico bianconero.

CRISTIANO RONALDO LO CLARÓ

La semana pasada, el crack luso dejó claro que no le gusta salir de cambio con la Juventus, pero que sí es cierto que no se encuentra al cien por ciento.

"En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%", detalló Cristiano al termino del partido que lo clasificó la semana pasada a su quinta Eurocopa su país.

SARRI LO CUIDA

El objetivo para Maurizio Sarri es recuperar a Cristiano Ronaldo y es por eso que no jugará ante el Atalanta. Ya piensa en la Liga de Campeones de Europa. La otra semana hay actividad.

"El objetivo se ha convertido en el partido de Champions con el Atlético", resaltó.



Sarri ha descartado prácticamente a Ronaldo para el citado choque del sábado ante Atalanta.

"Está llevando a cabo un entrenamiento diferenciado, pero mañana en un 99% no estará disponible", aseguró el técnico de la Juventus.

MUCHOS LESIONADOS

El entrenador de la Juventus dio un repaso sobre los jugadores tocados que tiene actualmente. La lista es extensa.

"Danilo venía de estar lesionado. Ramsey había jugado Champions y comenzaba a sentirse bien. Lo de Alex Sandro es mucho menos serio de lo que parecía por los rumores que surgieron en su selección. Rabiot tiene un problema de aductores y Cuadrado un golpe en la espalda. Hoy evaluaremos todo. Pjanic pasó las pruebas y volvió al grupo, así que debería estar disponible", explicó.