Sergio Ramos reveló quién podría ser el defensor que lo sustituya en el Real Madrid  

Sergio Ramos le concedió una revista a Iván Zamorano para la cadena de deportes TUDN. El defensor habló de todo un poco, Cristiano-Messi, hasta cuando jugará y su posible sustituto en el Real Madrid.

"Jugaré hasta que la ilusión se haga a un lado pero mi ilusión es muy dura. Aprovecharé todo lo que pueda del fútbol mientras me siga sintiendo bien. Yo me cuido mucho y espero seguir bien por muchos años. No descarto el día de mañana entrenar o estar vinculado así de cierta manera", comenzó diciendo el capitán merengue.



También comentó sobre el último Balón de Oro que se llevó Lionel Messi y aseguró: "Podrían hacer un Balón de Oro solo para Cristiano y Messi en función de los resultados... y otro para el resto. Al final sería mejor para el fútbol".





Además, sabe que a su edad el retiro puede estar cerca, es una de las máximos referentes del Madrid actual y se atrevió a dar un nombre de su posible sustituto.



"Al final las comparaciones nunca son buenas. Hay una cantera muy buena en el Real Madrid, siempre se debe mantener esa base nacional. En el mercado existen buenos jugadores y el equipo los puede fichar. De Ligt es un central con mucha proyección, necesita experiencia, pero es un jugador del futuro".

De Ligt juega actualmente para la Juventus de Turín y Sergio Ramos lo considera como uno de los centrales que lo puedan sustituir en el Real Madrid.



También tuvo palabras para Zidane: "Zizou es un grandísimo entrenador, un conocedor de lo que es la simbología del Real Madrid, el vestuario, el club. Tuvimos un etapa gloriosa de títulos con él. Por lo tanto sabía lo que necesitaba el equipo, fue una decisión importante y muy valiente por su parte. Veníamos de una situación crítica, al principio nos costó entrar en su dinámica. Pero nosotros estamos encantados con él. Es el que mejor nos puede sacar de ahí (una situación complicada)".

SU MEJOR GOL

Sergio Ramos se confesó con Iván Zamorano y le reveló que su mejor gol lo marcó en la final de Lisboa contra Atlético de Madrid en 2014 en la Champions League.