Cristiano y su mensaje a las 11 de la noche que sorprendió a Benatia: ''Este tío no es normal''

El defensor Mehdi Benatia fue compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus durante la pasada temporada y en declaraciones para RMC Sports contó una increíble anécdota sobre el portugués.

''En un partido en Bérgamo fuimos los dos suplentes porque tres días después volvíamos a jugar y el míster hizo rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso a Turín, Ronaldo me mandó un mensaje: ''¿Qué vas a hacer ahora?''. Yo le respondí: "son las once de la noche, me iré a casa, ¿por qué?", le pregunté'', comienza diciendo el ahora jugador del Al-Duhail de Catar.

Benatia asegura que los planes de Cristiano a esas horas de la noche eran ir a entrenar. ''¿Te apetece hacer una sesión de gimnasio? Hoy no he sudado, lo necesito. ¿No quieres acompañarme?", dijo el delantero a lo que el central le contestó: ''Solo quiero llegar a casa y sentarme delante de la tele''.

El marroquí agrega que mientras todos se vestián para ir a sus casas y algunos para salir de noche, CR7 era el único que se alistaba para ir a entrenar.

''Todos nos vestíamos de calle y él se vistió de corto, cogió su música y se fue al gimnasio. Y entonces pensé que este tío no es normal''.

Respeto máximo a Cristiano Ronaldo

Benatia confiesa que tras compartir vestuario con el portugués lo respeta aún más por su compromiso.

''Cuando lo vives de cerca como yo tuve la suerte de hacerlo lo respetas todavía más que antes. Ha sacrificado toda su vida por el fútbol'', finalizó.