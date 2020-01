Canterano del Barcelona no desecha jugar en el Real Madrid: "Nunca digas nunca"  

Carles Aleñá es uno de los últimos prospectos que ha tenido la cantera del FC Barcelona, el jugador no ha tenido minutos de calidad con el equipo culé y ha decidido marcharse cedido al Betis.

Te puede interesar: ¡No es Messi! El futbolista más caro en el mundo cuesta 296 millones de dólares



Este miércoles en una entrevista con 'El Larguero' de la Cadena Ser habló de la posibilidad de jugar en el Real Madrid y no le cerró la puerta.



"El fútbol al final da muchas vueltas, nunca sabes, está claro que es el equipo rival, he sido del Barça de toda mi vida, costaría pero siempre me han enseñado que nunca digas nunca porque el fútbol da tantas vueltas, pero está claro que es el equipo rival y jamás he sido del Madrid", dijo el canterano culé.

LEER MÁS: ¡Se formó en La Masía de Barcelona, pero ficharía por el Real Madrid!



Aleñá también comentó sobre su presente vestido de verdiblanco y cómo se marchó del Barca: "No es nada fácil y más cuando llevas toda la vida pero al final cuando estás estancado hay que dar un paso y ser valiente", aseguró.

Relación con Ernesto Valverde

El canterano blaugrana tuvo palabras para su ahora exentrenador Ernesto Valverde y afirmó que: "Me sorprendió que me apartase. Cuando empiezas de titular, una primera parte mala del equipo y ves que te apartan de esta manera fueron unos meses bastante complicados. En ningún momento hubo mal rollo con el entrenador, él lo decidió así y es el que manda. Yo intenté trabajar para volver lo antes posible y tardó muchos meses pero él lo decidió así. Está claro que te sorprende, te molesta y te jode un poco".



Además, aseguró que Valverde no le explicó los motivos por los cuales no jugaba y en ocasiones ni era convocado para los partidos con el FC Barcelona.

La relación con Valverde no fue la mejor, pero Aleñá no descató trabajar con él más adelante.



"Nunca me dijo nada de por qué pasó. Al final tampoco me tiene que dar explicaciones. Cuando jugaba no me las daba de porque jugaba y tampoco las tiene que dar cuando no juego. Hubo una relación buena y contento por todo lo que ha hecho por mí".



Y agregó: "Lo llamé para despedirme, él sabía que me quería ir. A principios de diciembre lo tenía bastante claro, él ya sabía que mi decisión estaba casi tomada y me dejó elegir como podía en mi cláusula y le dije que ojalá nos veamos en el futuro".

Su nueva etapa

Ahora Aleñá afrontará una nueva etapa en el Real Betis y buscará tener esos minutos para no estancarse en su carrera, el jugador catalán solo tiene 22 años.



"Estoy muy contento, un poco raro después de tantos años con la misma camiseta. Los primeros días están siendo espectaculares, todos está siendo de diez, los compañeros, la ciudad. He encontrado un grupo muy bueno, muy humano, me han acogido desde el primer día. Y luego la gente, aquí se vive el fútbol de manera muy pasional las 24 horas y se nota, está siendo muy bonito".

Ahora busca ganar minutos de calidad en el Real Betis de LaLiga.

Toda una vida en Barcelona