Cholo Simeone: "Con mis futbolistas no tengo miedo a nada, ellos son mi energía"

"Seguimos en el mismo lugar de crecimiento, de mejora, de que nuestros futbolistas más jóvenes tomen experiencia", dijo Simeone en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa.

En un año de transición para el equipo rojiblanco, tras la salida de varias de sus figuras de los últimos años, Simeone se mostró convencido de que "enfrentarnos a rivales como el Real Madrid nos ayuda a hacernos mejores".



El técnico, que lleva un récord de ocho años al frente del equipo rojiblanco aseguró que su secreto es "creer en mis jugadores".

Cholo Simeone buscará ganarle una final a Zidane, la única vez que lo enfrentó perdió.



"Los jugadores que tenemos alrededor. Han venido jóvenes a los que se les ve ganas de mejorar y eso me ilusiona, me potencia", afirmó.



"Mi energía son mis jugadores y cuando los veo bien a ellos, no le tengo miedo a nada", insistió el técnico colchonero.



Al igual que su homólogo del Real Madrid, Zinedine Zidane, se considera mejor entrenador que en su primera etapa en el equipo blanco, Simeone también considera haber crecido como entrenador.



"Obviamente, somos mejores con los años, todas las experiencias acumuladas con los años si las desarrollamos en la vida somos mejores", dijo.

"Me considero haber crecido tanto en lo deportivo como en la vida y no creo que haya una relación separada de la vida y el fútbol", aseguró.

Ambos entrenadores posaron junto a la Supercopa de España que se disputaran el domingo.



Tras remontar de manera épica para ganar 3-2 al Barcelona en la semifinal, de cara a la final, Simeone espera un Real Madrid fuerte "por la jerarquía de sus futbolistas, con un entrenador absolutamente ganador, que transmite la sensación de que tiene que ganar y que gana".



Simeone recordó que el Real Madrid vino a Yedá sin Bale ni Benzema "y no les cambia nada" para competir.

Sobre el Barcelona

El técnico rojiblanco también mostró su respeto por su homólogo del Barça, Ernesto Valverde, al que la derrota contra el Atlético ha puesto de nuevo en el ojo del huracán.



"Tengo mucho respeto. Para mí, Valverde es un grandísimo entrenador y ha mostrado suma capacidad para sostener al club estos años", concluyó.