Inter, Lazio y Nápoles avanzan a cuartos de final de la Copa de Italia

Inter, Lazio, vigente campeón del torneo, y Nápoles se clasificaron para los cuartos de final de la Copa de Italia tras imponerse este martes a Cagliari y a dos equipos de la Serie B, Cremonese y Perugia, respectivamente.



Las eliminatorias disputadas este martes no dieron lugar a ninguna sorpresa y los favoritos avanzaron sin problemas a la siguiente ronda.



En Milán, el Inter derrotó por 4-1 a un Cagliari que volvió a demostrar que se encuentra en crisis, con una quinta derrota consecutiva (cuatro en la Serie A y una en copa).



El equipo entrenado por Antonio Conte se impuso con un doblete del belga Romelu Lukaku (1 y 49), un tanto del español Borja Valero (22) y otro de Andrea Ranocchia (80), mientras que por los sardos anotó el uruguayo Christian Oliva (73).

Inter de Milan derrotó al Cagliari y Lukaku se lució.



Como suele ser habitual en los partidos del Inter, el equipo de Conte se mostró muy contundente en la primera parte, tras la que llegó al descanso con ventaja de dos goles, anotados por Lukaku, a los 21 segundos de juego, y Borja Valero y que podría haber sido aún mayor, ya que el delantero belga anotó otro tanto, invalidado por el VAR por posición antirreglamentaria del acatante.



Con el doblete de este martes, Lukaku, de 26 años, demostró que se encuentra en gran forma, habiendo anotado seis goles en sus últimos cuatro partidos disputados.



"El Inter era la mejor opción para mí, aquí puedo crecer como jugador y ayudar al club con goles", declaró el belga, que llegó el equipo italiano el pasado verano (boreal) tras no triunfar en el Manchester United.



"Lo estoy dando todo por el equipo y por eso estoy jugando", añadió.



Antes, la Lazio, que está haciendo una gran temporada y marcha tercero en la Serie A, goleó 4-0 al Cremonese, con tantos del español Patric (10), Marco Parolo (26), Ciro Immobile (58, de penal) y el angoleño Bastos.

- Primer gol de Patric -

"Esperaba este gol desde hace tiempo, intento estar siempre listo para el equipo", declaró tras el partido Patric, que logró su primer gol como jugador de la Lazio, club al que llegó en 2015 tras formarse en la cantera del FC Barcelona.





Pese a que el técnico Simone Inzaghi realizó ocho cambios con respecto al once habitual, la Lazio no tuvo ningún problema para resolver el partido, demostrando que el equipo se encuentra en un gran momento, con 10 victorias consecutivas en la Serie A (récord del club) y tras ganar recientemente la Supercopa a la poderosa Juventus.



En el primer partido del martes y gracias a un doblete de Lorenzo Insigne, ambos de penal (26 y 38), el Nápoles derrotó por 2-0 al Perugia.



El técnico napolitano Genaro Gattuso alineó un equipo que mezclaba titulares habituales (Manolas, Fabián Ruiz o el propio Insigne) con otros jugadores menos frecuentes (Ospina, Lozano o Llorente) en un partido que quedó decidido en la primera parte, con los dos goles desde los once metros del capitán.



"Esta victoria debe ser un punto de partida", declaró Insigne, refiriéndose al mal inicio de temporada que ha llevado al Nápoles a estar clasificado en la 11ª plaza de la Serie A.



El Perugia, además, erró un penal justo antes de la pausa, cuando el colombiano David Ospina detuvo el lanzamiento de Pietro Iemmello (45+7), una acción que podría haber dado más suspense a la segunda mitad.