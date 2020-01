Ibiza vs Barcelona: Sin Messi, los culé querrán pasar de ronda en Copa del Rey

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha decidido dar descanso a su capitán Lionel Messi este miércoles en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al modesto Ibiza-Eivissa, de la tercera categoría.



Setién ha dejado fuera de la convocatoria este martes para el encuentro al astro argentino así como al central Gerard Piqué, mientras que Sergio Busquets no podrá estar por sanción.

El encuentro entre Barcelona e Ibiza está previsto para jugarse a las 12 meridiano (hora Honduras) y será transmitido solamente por SKY.



"A nadie se le escapa quién es Messi, y a mí tampoco, pero yo, al igual que con todos los futbolistas, cuando quiera algo de él intentaré convencerlo de que es lo mejor desde mi perspectiva", explicó Setién en la rueda de prensa previa al partido ante Ibiza.





"No suelo imponer nada, trato de convencer a los jugadores y normalmente me acaban haciendo caso", añadió el técnico azulgrana.



"Tengo una idea más o menos prevista" respecto al eventual descanso de Messi, pero "tengo que ver lo que pase en el entrenamiento (de este martes) y a ver cómo podemos hacer un once competitivo y equilibrado", dijo Setién.



El nuevo formato de la Copa del Rey a un solo partido, hace que el Barcelona tenga que tomar alguna precaución para evitar sorpresas, pese a la gran diferencia que hay a priori entre los dos equipos en un partido que se jugará sobre césped artificial.

Alineaciones del Ibiza - Barcelona (Copa del Rey)

Ibiza: Parreño; Rubén González, Gonzalo, Morillas, Grima; Núñez, Lara, Javier Pérez, Ángel Rodado; Pep Caballé y Kike López.



​FC Barcelona: Neto; Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior; De Jong, Arthur, Riqui Puig; Carles Pérez, Griezmann y Ansu Fati.