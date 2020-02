La triste realidad de Jovic en el Real Madrid: "A veces me veo en Youtube y digo "¿qué me pasa?"  

Llegó al Real Madrid luego de tener una temporada espectacular con el Eintracht Frankfurt, 60 millones de euros fue lo que pagó el club blanco por Luka Jovic y tras media temporada en España no la pasa tan bien.

Te puede interesar: La sexy novia de Luka Jovic enamora al madridismo con su última foto en instagram



Solo ha marcado un gol en lo que va de temporada y no rinde como lo hizo el año pasado, este día en una entrevista para un canal de Youtube serbio habló de su actualidad y lo que espera en el futuro en el equipo blanco.

El único gol que marcó Luka Jovic con el Real Madrid se lo hizo al Leganés de cabeza.



Comenzó hablando de su etapa en Alemania: "Te lo voy a decir sinceramente. Nunca tenía dudas en mi calidad. Siempre he creído que tengo talento para las cosas más grandes, siempre he creído que soy el mejor. Solo esperaba la oportunidad. En el Benfica no la tuve, en Frankfurt sí, y la aproveché, porque creía en mi talento. Al principio en Frankfurt fue difícil, pero lo más importante es creer en tu calidad; a veces hay que tener suerte, pero estoy satisfecho. Estoy contento por la oportunidad que tuve en Frankfurt. Veremos qué pasa en el futuro".

LEER MÁS: La carta más personal de Luka Jovic: Una grave enfermedad de su hermana que cambió todo



Jovic reveló como se dio su fichaje por el Real Madrid, Florentino Pérez pagó 60 millones de euros por él: "Recibí una llamada de mi representante, me dijo que tenía una oferta del Real Madrid. Yo le respondí “anda, no me tomes el pelo, por favor”. Él me volvió a decir que tenía una oferta del Madrid y que me lo pensase bien. Yo estaba como loco, necesitaba un par de días para reflexionar sobre que el mejor equipo del mundo me quería. Es un club que no puedes rechazar, que te llama una vez en la vida. Y creo que no cometí ningún error".



Sobre su primera temporada en España y solo un gol anotado aseguró: "Te voy a ser sincero. No estoy contento con la campaña, al menos hasta ahora. Primero porque sé que puedo mejorar. A veces en Youtube veo vídeos de mi juego el año pasado y me pregunto “¿qué pasa?” Pero todos sabemos que el Real Madrid es un gran club, y que para los jugadores con experiencia es muy difícil acostumbrarse. Y mucho más para un joven de 21 años por el que han pagado 60 millones. La presión es muy grande, lucho por ahora sin éxito. Pero espero que la situación cambie."

MÁS: Real Madrid confirma día y hora del clásico ante Barcelona en el Bernabéu



El serbio afirmó que no le molesta que la prensa hable de él y que lo importante es la opinión de su circulo cercano, su mujer y familia.



Además, Jovic reveló que no pasa mucho tiempo en redes sociales: "Solo tengo perfil en Instagram. Antes estaba más activo, pero ahora estoy centrado solo en el fútbol y quiero estar en forma lo antes posible. Estoy en un periodo de adaptación muy difícil, así que tengo que esforzarme más".

SU ÚNICO GOL EN MADRID

El serbio solo suma un gol en la temporada y fue en un partido de LaLiga contra el Leganés, Jovic anotó de cabeza tras un centro de Dani Carvajal. ese día Real Madrid ganó 5-0, él marcó el definitivo tanto del duelo.