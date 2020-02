Abidal contra Xavi: "No hubo oferta. Si él la tiene, que la enseñe porque no la he visto"

Éric Abidal, quien funge como secretario técnico del Barcelona de España, ha hablado sobre el porqué no se fichó como entrenador del equipo a la leyenda Xavi Hernández, quien juega en el Al Saad.

En una entrevista a Sport, Abidal explicó las reuniones mantenidas con Xavi sobre su posible incorporación al cuadro catalán. En la misma, el directivo dejó claro que solo hubo conversaciones futbolísticas.

"No hubo oferta. Si él la tiene, que la enseñe porque no la he visto. En la primera reunión que mantuvimos, Xavi escuchó y en la segunda nos tenía que decir su plan. Lo que salió en la prensa era más cosas políticas que deportivas", dijo.

Luego ahondó: "No hago política. Solo hablo de fútbol. A mi me interesa hablar de la manera de trabajar de un entrenador y salieron muchas cosas menos de esto que hablábamos".

Xavi 'no tiene experiencia' dice Abidal

Éric Abidal aseguró que no se molestó con su ex compañero. "Molesto no. Yo hice mi trabajo. Quedé con un par de entrenadores y no se filtró nada. Si se filtraba tenía que hacerlo igual porque es mi trabajo. Es imposible fichar a un entrenador sin hablar con él. A partir de ahí, lo que se filtra se filtra. Yo le dije al presidente: 'Si quieres, lo corto en dos minutos'. Y era muy fácil".