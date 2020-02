Con pasado gris en Barcelona, fue uno de los jugadores que no se pudo adaptar al cambio de liga, Emmanuel Petit cargó duramente contra Lionel Messi y los rumores que lo colocan en la Premier League.

El francés llegó al Barca en la temporada 2000-2001 procedente del Arsenal, solo pudo disputar 23 partidos, ahora se dedica a comentar el fútbol de Inglaterra.



Desde su experiencia, Petit habló de la posibilidad de que Messi llegue a la liga de ese país."Honestamente, no creo que Messi esté hecho para la intensidad de la Premier League", comenzó diciendo en una entrevista para el diario Mirror.

Barcelona fue eliminado de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao y así los sufrió Lionel Messi.



Y siguió: "Messi no es Cristiano Ronaldo, él fracasaría en la Premier League", Petit considera que el argentino no podría mostrar su gran fútbol en Inglaterra.

El exfutbolista francés aseguró que a la 'Pulga' no le gustaría que le pasen pegando patadas a cada rato ya que en España no lo apretan tanto y lo protegen.



De igual forma dijo que sería un honor tenerle en la Premier League. "Sin duda sería un placer para los hinchas ingleses verlo en la Premier pero no veo por qué un club como el Manchester City , por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi por 32 o 33 años", sentenció.

Messi podría salir del Barcelona

Los últimos problemas que se han generado en Barcelona podrían marcar una posible salida de Lionel Messi, el argentino ya se enfrentó al director deportivo Eric Abidal y no estaría muy contento con la situación actual.



El argentino es dueño de su futuro y si desea irse, solo se lo tiene que comunicar al club, la prensa mundial informó esta semana que hay cinco clubes interesados en él y son Juventus, Inter, Manchester City, Manchester United y PSG.