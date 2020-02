Rakitic ensalza a Cristiano Ronaldo y a la Juventus... ¿se ve fuera del Barcelona?

Ivan Rakitic (31 años) no se anda por las ramas y comienza aver fuera del FC Barcelona, club en el que hace ya varios meses no se siente cómodo.

El crack croata, que ha sido situado en la órbita del Manchester United, Inter y la Juventus, ha halagadoa este último club y, además, a Cristiano Ronaldo, máximo referente del equipo italiano.

En una entrevista para Bleacher Report, el mediocampista se ha enfrentado a las preguntas de los usuarios y ha confirmado que le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo, que le encantaría que volviese Neymar al Barcelona y elogió a Lionel Messi, al que considera el mejor de todos los tiempos.

Las respuestas de Rakitic:

Sobre jugar con Lío Messi: "Es increíble jugar con él y creo que es realmente especial. Si él es el mejor de siempre... Creo que en cada momento ha habido jugadores muy especiales. Lo que es seguro es que el ha sido el mejor de los últimos 15 años y, en mi opinión, es el mejor de todos los tiempos. Jugar a su lado los seis últimos años ha sido increíble".



Neymar y su posible vuelta: "Me gustaría tenerle en mi equipo. Él necesita decidir qué es lo mejor para él, ya que es mi amigo y quiero verlo feliz y seguro. Cuando está feliz es de los mejores jugadores del mundo".





Jugador más infravalorado del mundo: "Hay muchos. Mourinho dijo que era yo y tenía razón (ríe). Hay muchos jugadores así, aunque para mí es Pjanic".



Le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo: "Por supuesto, me gustaría jugar con él porque también es uno de los más grandes de la historia. Realmente disfrutas viéndolo y lo que está haciendo en la Juventus... Para mí, es uno de los mejores de siempre".



Setién y Valverde: "Es imposible comparar al uno con el otro".



Mundial de Rusia 2018: "Me cambió mucho. Tuvimos una experiencia de estar allí hasta el último día y perderlo fue realmente difícil. Sentí todo el amor del mundo y fue muy especial para nosotros. Nunca lo olvidaré".



Rival más difícil y con el mejor que ha jugado: "Esta es fácil, Messi vs. Messi".



Defender a Messi: "Jugar contra él es tan difícil... Es como si jugaras a otro deporte".



¿Cambiaría un Mundial por la Champions?: "Sí, sin duda. Hay muchas oportunidades de ganar una Liga de Campeones, pero es más difícil una Copa del Mundo".





Derrota ante el Liverpool: "Fue realmente difícil, un momento desgarrador. Tenemos que tener mucho respeto por el Liverpool. De esto trata el fútbol, de luchar hasta el último minuto".



Estadio favorito sin contar el Camp Nou: "Ramón Sánchez Pizjuán".



Rumores de traspaso: "También es parte del fútbol, tienes que entenderlo y estar listo en enero. Tienes que ser feliz y pensar en la familia. Tengo que jugar y si juego en el Barça, entonces estoy feliz".



Mejor defensa: "Piqué. Si juegas con él, ves que es el mejor de los últimos diez años".



Mejor gol de Messi: "El de Getafe, el de la final de Copa contra el Athletic... Elegir uno es difícil".



Su puntuación en el FIFA: "Me acabo de enterar, eso es bueno (ríe)".



Jugador más divertido con el que ha jugado: "Dani Alves".



Jugador favorito de siempre: "Robert Prosinicki".



Rapero favorito: "Eminem".





Equipación del Barcelona: "Me encanta porque es parecida a la de Croacia".



Su desayuno: "Bebo café, aunque a veces voy sin desayunar. Otras veces tostadas".



Porteros: "Neuer y Ter Stegen, pero es realmente increíble tenerlos en tu equipo".



Eurocopa o Champions este año: "Prefiero la Euro porque ya gané la Liga de Campeones".



Su gol favorito: "Mi primero con el Basilea. Una volea con la izquierda".



Futuro de Croacia: "Espero que vaya bien. Hay muchos jóvenes muy buenos y espero que puedan hacerlo mejor que la generación actual".