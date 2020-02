Pep Guardiola: "Mi consejo al Barcelona es que no hable demasiado alto"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló por primera vez sobre la sanción que han recibido por parte de la UEFA y dijo que apoyan al club "al cien por cien".

El City ha sido sancionado por la UEFA sin poder participar en competiciones europeas en los dos próximos años, además de una multa de 30 millones de euros. A escasos minutos de comenzar su partido de Premier League aplazado ante el West Ham United, el entrenador español habló en los micrófonos de Sky Sports.

"Después del partido podremos hablar de lo que queráis, ahora quiero centrarme en el juego", arrancó Guardiola. "Al principio (la sanción) fue un impacto, pasadas las horas te das cuenta de que no es algo que podamos controlar. Apoyamos al club al cien por cien, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestros partidos", manifestó. Cuestionado sobre si la sanción va a afectar a sus jugadores, Guardiola fue claro. "Son excepcionales profesionales", sentenció.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Este miércoles también se pronunció sobre la sanción Ferrán Soriano, consejero delegado del City, diciendo que las alegaciones son "falsas" y que se basa en "correos robados". El directivo espera que para el comienzo de verano esta situación se resuelva.

Tras el partido respondió a Bartomeu

Después de la victoria ante el West Ham Pep Guardiola también valoró la sanción y mandó un recado a la directiva del Barcelona en declaraciones a Sky Sport: "Si Barcelona está contento porque estamos suspendidos, le diría al presidente que apelaremos. Creemos que tenemos razón, vamos a apelar, pero mi consejo al Barcelona es que no hable demasiado alto porque a veces todos están involucrados en estas situaciones". Alusión directa al respaldo del Barça a la UEFA en la sanción al City.

Con goles de Rodrigo Hernández y Kevin de Bruyne, el Manchester City derrotó 2-0 al West Ham en partido reprogramado de la Premier League.



"¿Por qué debería irme? Dije hace un mes, me encanta este club, me gusta estar aquí. ¿Por qué debería irme?", dijo Guardiola a Sky Sports sobre la posibilidad de que la FA descienda al conjunto citizen. Para después añadir en rueda de prensa: "Si no me despiden, estaré aquí. Me encanta este club. Me gusta estar aquí. Este es mi club y estaré aquí. Hacemos un llamamiento. Cuando alguien cree que tiene razón, tiene que pelear. El club tiene que pelear y confío en el club al 100% de lo que han hecho y me han explicado. Esta situación (por la sanción) no está terminada y hasta que no se resuelva tienes que jugar y jugar y eso es lo que va a suceder".

EL HACKER QUE DEJÓ AL DESCUBIERTO AL CITY

De Bruyne, sobre la sanción: "Para nosotros nada ha cambiado"

Kevin de Bruyne, elegido mejor jugador en la victoria por 2-0 ante el West Ham United este miércoles, salió al paso de la sanción recibida por la UEFA y aclaró que para los jugadores "nada ha cambiado".

El City ha sido sancionado por romper las reglas del 'fair play' financiero y no podrá participar en los dos próximos años en competiciones europeas, además de tener que abonar una multa de 30 millones de euros. "Nosotros estábamos de vacaciones cuando saltó la noticia. Volvimos y jugamos al fútbol. La situación es la que es. Volvimos y entrenamos normal. Para nosotros, nada ha cambiado", dijo el belga a los micrófonos de Sky Sports.





"Nos queda mucho por delante, con las dos copas y la Liga de Campeones, así que esperamos coger ritmo lo más rápidamente posible y ganar algunos títulos", añadió De Bruyne.

