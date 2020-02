Eto’o dice que “Cristiano Ronaldo es el mejor de todos los tiempos” y luego rectificó

Samuel Eto'o, exjugador del FC Barcelona, Inter de Milán, Chelsea entre otros clubes, habló en una entrevista en Sky Sports recogida por la Gazzetta sobre Cristiano Ronaldo.

Y es que el camerunés quiso dar su opinión sobre el trabajo del técnico de la Juventus, Maurizio Sarri, y mencionó al crack portugués Cristiano Ronaldo.

“El entrenador de la Juventus (Sarri) es diferente cuando estuvo en Empoli o Chelsea. Hoy no vemos a técnicos como Guardiola haciendo jugar a sus equipos, quizás arriesgándose a perder, pero aún haciendo disfrutar a los aficionados. Veo a la Juve.... y no sé. Tienen a Cristiano Ronaldo, el mejor de todos los tiempos, o Dybala, otro fenómeno, pero me gustaría volver a ver al Sarri de Empoli”, finalizó el atacante africano.

Ver: Immobile mantiene distancia con Cristiano en la tabla de goleo en Italia

Estas declaraciones donde afirma que Cristiano Ronaldo es el mejor de todos los tiempos, ha generado polémica, pues Eto'o jugó junto a Messi en el FC Barcelona, por lo que muchos lo han tildado de traicionero en las redes sociales.

TUVO QUE ACLARAR

Los mensajes de crítica llegaron para Samuel Eto'o y es por eso que se vio obligado a pronunciarse en sus redes sociales.

El ex del Barcelona publicó un mensaje en Twitter y dejó claro que Messi es el mejor y no Cristiano Ronaldo.

Eto’o ha querido matizar sus palabras declarando que quería decir “uno de los. El mejor es Messi”, para así calmar los ánimos.

SU PASO EN EL INTER

Por otra parte, Samuel Eto'o también repasó el año mágico que vivió como jugador del Inter de Milán bajo las órdenes de José Mourinho al lograr el triplete.

“Lo que hicimos juntos fue único e irrepetible. Es bueno que, incluso hoy, estés en contacto con la gente de aquel equipo. De hecho, es raro hoy en día. Significa que fuimos más allá del juego y de las batallas deportivas”, expresó.

Asimismo, se deshizo en elogios a la figura de Massimo Moratti, presidente de aquel irrepetible Inter de 2010.

“Le agradezco y le mando un saludo. En el fútbol de ahora, no hay presidentes como él”, detalló.