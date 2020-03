Abogados intentan lograr libertad provisional de Ronaldinho en Paraguay

Los abogados del exfutbolista Ronaldinho intentaban que el ídolo brasileño sea liberado de manera provisional de un cuartel policial de Asunción, donde está detenido desde el viernes por uso de pasaporte paraguayo adulterado, señalaron este lunes fuentes cercanas a la defensa a la AFP.

Los letrados gestionan que el famoso exjugador del Barcelona español y del París Saint Germain, Balón de Oro 2005, obtenga la libertad provisoria y que pueda comparecer el martes en los tribunales, por tercera vez en cinco días, indicaron las fuentes.



Bajo un calor de casi 40 grados centígrados, Ronaldinho transcurrió el lunes su cuarto día de arresto en un cuartel de Policía en Asunción, imputado el miércoles pasado por uso de pasaporte paraguayo adulterado, acusación que también pesa sobre su hermano Roberto de Assis Moreira.



Sergio Queiroz, su defensor brasileño que viajó especialmente para representarlo en Paraguay, dijo que la detención del exdeportista es "ilícita, ilegal y abusiva".





"Ronaldinho no cometió delito porque no sabía que el pasaporte que le entregaron era adulterado", manifestó a la prensa.



Preguntado el motivo por el cual Ronaldinho y su hermano querían contar con documentos paraguayos, Queiroz dijo días atrás: "ellos querían iniciar negocios en Paraguay". "La idea era posicionar a Ronaldinho como imagen de marcas y firmas", agregó.



La defensa del exjugador cargó la responsabilidad en los empresarios que programaron su presencia en Paraguay, una fundación ("Fraternidad Angelical") para la atención de niños indigentes, cuya titular, Dalia López, tiene orden de captura.

El escándalo produjo además la detención del empresario brasileño Wilmondes Sousa, de dos mujeres paraguayas (en detención domiciliaria) y provocó la renuncia del director de Migraciones, Alexis Penayo.

- Quitan personería a 'Fraternidad Angelical'-

El presidente de Paraguay, Mario Abdo, revocó este lunes, mediante un decreto, la personería jurídica de la fundación 'Fraternidad Angelical', administrada por Dalia López.



La defensa de la mujer reconoció en declaraciones a periodistas que esta solicitó a gestores la confección oficial de pasaportes para los hermanos Ronaldinho y Roberto a pedido de ellos "con la finalidad de hacer negocios en Paraguay", pero que ella no podía saber si los entregarían adulterados (originales pero de contenido falso).



Queiroz, el abogado de Ronaldinho, precisó que tales documentos les fueron ofrecidos "para facilitarles la posibilidad de hacer negocios" en el país, lo cual ellos aceptaron.

Marcos Estigarribia, abogado de Dalia López, dijo en conferencia de prensa que los hermanos De Assis Moreira entregaron 5.000 dólares "para agilizar el trámite de los pasaportes" y que la mujer "nunca desconfió que los gestores ante el Gobierno entregarían pasaportes de contenido falso".



Alvaro Arias, también abogado de la empresaria (de quien se esperaba que se presente para ser detenida) sostuvo que ella no pagó a Ronaldinho para venir a Paraguay y que tampoco tenía previsto realizar negocios con el ex jugador.



Otro de los involucrados, preso en la Penitenciaría Tacumbú de Asunción, el empresario Wilmondes Sousa, responsabilizó a su turno a Dalia López de la confección de los documentos falsos.



Por su parte, Queiroz ratificó que no existe ningún lazo de negocios de Ronaldinho con López y que el único vínculo estuvo relacionado con la agenda preparada con los niños carenciados denominado "Móvil de Salud para Niños y Niñas Indigentes", de asistencia gratuita a niños en situación de vulnerabilidad.