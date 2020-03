En Barcelona no lo trataron bien y se tuvo que ir, ahora pide paciencia con Griezmann

Malcom dejó al Barcelona tras solo jugar una temporada en el equipo culé, el brasileño se marchó al Zenit de San Petersburgo por 40 millones de euros.

Este día el futbolista le dio una entrevista al portal ‘Foot Mercato’ y habló de su pasado en el conjunto azulgrana y de su presente en Rusia.



Malcom no se arrepiente de su fichaje por el Barca y aseguró que: “Lo poco que jugué, lo aproveché, hice bien mi trabajo. Marqué goles importantes para el club y para mi carrera. No tengo nada que decir, agradeceré al FC Barcelona por todo. Sin el Barcelona no estaría aquí.





Además, el brasileño fue consultado por el proceso que está sufriendo Antoine Griezmann en su primera temporada en el Camp Nou y no duda que le irá bien.

“No es más que el principio. Después él va a conocer mejor a los jugadores y marcar más goles. Ya ha marcado muchos y marcará más”, apuntó.

Los guiños a Messi

Malcom también tuvo palabras para su excompañero, Lionel Messi, a quien considera como el mejor y una buena inspiración para seguir mejorando en su carrera.



“Me impactó un poco al principio, porque lo vi marcar goles, driblar. En el día a día era increíble. La forma en que toca la pelota, cómo la controla. Ya sabes, es el mejor del mundo. Solo con verlo jugar aprendí mucho sobre fútbol. Y estoy tratando de hacerlo ahora en el Zenit. Es una inspiración, pero no solo para mí. Inspira a todo el mundo”.



Antes de la suspensión de la liga rusa por el coronavirus, Malcom anotó su primer gol con el Zenit, el brasileño ha pasado lesionado de su cadera desde su llegada a Rusia y no ha tenido mucha participación.