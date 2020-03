La medida que adoptó el Correcaminos para alejar al Gullit Peña del alcoholismo

Carlos 'Gullit' Peña (30 años) ha tenido serios problemas de alcoholismo, mismos que los ha acarreado desde hace ya tres años y que le han imposibilitado rendir en sus últimos clubes.

El ex seleccioado mexicano y que tuvo pasos por el León, Chivas y Cruz Azul, ahora juega en el Ascenso de México con el equipo de su región Tamaulipas, el histórico Correcaminos.

Ante el problema ya mencionado del mediocampista, el presidente de los Correcaminos, Miguel Mansur, habló respecto, y aseguró que el 'Gullit' Peña se encuentra en buenas condiciones, ya que en parte se debe a los aficionados, quienes lo cuidan de no recaer en el alcoholismo.

La afición de Ciudad Victoria cuida al Gullit Peña

"Aquí yo le pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: en Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ‘El primero que lo vea, me habla’. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! Nadie me ha hablado… Él está comprometido con el deporte y con la ciudad; está comprometido con su familia y con lo que tenemos que hacer con este equipo”, confesó a los micrófonos de ESPN.





Miguel Mansur comentó que Carlos Peña es una persona muy estimada en Ciudad Victoria. "Él es una garantía y está luchando por lo que vale, por lo que es y por lo que sabe. Aparte, tiene muy buen vestidor, y aparte, es un líder y es tamaulipeco, como muchos jugadores que integran al equipo”.



Carlos Peña, que anotó dos goles con México en 19 partidos, sigue siendo una estrella del futbol mexicano, pues varios aficionados se acercan a él para poder tener una foto del recuerdo, y actualmente en Correcaminos ha hechoun gran equipo con sus compañeros.



"Es un jugador que no solamente la afición; lo he visto en los aeropuertos, todo el mundo quiere foto con él. Es un referente, es una persona que trabaja en equipo y que está totalmente convencido del proyecto que tenemos, en conjunción con Noé Maya, Fraga, Loeschbor; hay muchos y tú sabes que un equipo se compone de diferentes valores", finalizó diciendo.

Carlos 'Gullit' Peña