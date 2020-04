Willian se marcha del Chelsea: ''No hablamos más, todo está terminado''

El futbolista brasileño Willian brindó contundentes declaraciones sobre su futuro y aseguró que está jugando su última temporada con el Chelsea.

En una entrevista que recog Marca, el jugador comentó que no existen negociaciones con el equipo inglés sobre su renovación, por lo que se marchará cuando acabe la campaña, que se mantiene suspendida por la pandemia del nuevo coronavirus.

''Todo el mundo sabe que mi contrato se acaba en unos meses y la renovación es difícil, porque el Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo le pido que sean tres. O sea que esto está terminado. No hablamos más, no hay ninguna negociación'', explicó el atacante.

Willian, de 31 años, adelanta que no vivirá una octava temporada con los 'Blues', equipo con el que ganó dos veces la prestigiosa Premier League y una Europa League.

Cabe señalar que el brasileño ha sido objeto de deseo del Barcelona desde hace varias campañas, por lo que las puertas estarían abiertas para que el futbolista pueda llegar al Camp Nou.

Willian fue formado en la cantera del Corinthians y ha sido parte de la selección mayor de su país en 70 ocasiones y marcando nueve tantos.

Su actualidad

El contrato del brasileño vence en junio del presente año y su valor en el mercado es de 28 millones de euros.

Willian ha disputado 28 encuentros esta campaña en la liga inglesa y ha anotado cinco goles.