Materazzi rompe el silencio y revela lo que más le dolió del cabezazo de Zidane

Marco Materazzi y Zinedine Zidane protagonizaron uno de los episodios más inolvidables en la historia de los Mundiales cuando Italia venció en penales a Francia en la final del 2006.

En aquella ocasión el ahora entrenador del Real Madrid le propinó un cabezazo en el pecho al exdefensor y posteriormente fue expulsado con tarjeta roja por el colegiado Horacio Elizondo, quien hace unos años confesó que él nunca se percató de la agresión y fue el cuarto árbitro quien le señaló la falta.

A 14 años de ese histórico momento, Materazzi recordó su encontronazo con el francés a través de un Instagram Live junto al chef Davide Oldani y reveló que fue lo más le dolió de aquella noche en el Estadio Olímpico de Berlín.

El exjugador del Inter de Milán había marcado el gol del empate y asegura que en su país nunca se le reconoció por eso, y fue duramente criticado por su provocación contra Zidane.

''Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me destrozaron, para mí no son verdaderos italianos'', comenzó contanto el exdefensor.

''Soy un patriota. Y siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de sus compatriotas) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate'', añadió Materazzi.

Dijo cosas sobre la hermana de Zidane

El italiano nunca contó exactamente su roce con 'Zizou', aunque en 2016 dio algunos detalles y desmintió que había insultado a su mamá.

''Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. En cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre'', explicó para L'Équipe.