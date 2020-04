Revelan el drama que vivió el Inter de Milán: ''Todos tosían y tenían fiebre; Skriniar casi se desmaya''

El delantero Romelu Lukaku habló a través de un Instagram Live con la presentadora Kat Kerkhofs del drama que vivió el Inter de Milán en enero y que podría haber sido causado por coronavirus.

Según confesó el belga, el vestuario presentó síntomas de enfemerdad y que su compañero Skriniar y él la pasaron realmente mal porque estuvieron a punto de desmayarse.

''Tuvimos una semana libre en diciembre. Regresamos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya'', desveló el futbolista.

Lukaku añadió que casi todo el plantel estaba indispuesto, pero nunca pensaron que podría tratarse del COVID-19.

''Todos tosieron y tuvieron fiebre. Yo también estuve con molestias. Cuando me dio fiebre, tuve una temperatura mucho más alta de lo habitual. No he tenido fiebre en años'', contó.

Por último, el ariete explicó que se vio obligado a cancelar todos sus compromismo porque no se sentía bien.

''Después del partido hubo otra cena con los invitados de Puma, pero les di las gracias y me fui directo a la cama. Como no nos hicieron la prueba del coronavirus en ese momento, nunca lo sabremos con certeza'', cerró.

Muertos en Italia

El número de enfermos por la pandemia en Italia volvió a bajar este martes por segundo día consecutivo, según el balance oficial que registró 107.709 pacientes, 528 menos que la víspera.

Pese a la alentadora noticia, se registraron 534 muertes en las últimas 24 horas, para un total de 24.648 desde el inicio de la epidemia.