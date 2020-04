Dani Alves y sus dardos: "El Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio"

Dani Alves (36 años) no deja su lado crítico nunca. El actual jugador del Sao Paulo de Brasil se animó en redes sociales a confesarse y a contar parte de su vida.

El jugador que más títulos ha cosechado en el mundo como futbolista sigue dejando muestras de su calidad y su excelente físico en la Serie A brasileña después de ganar todo lo que jugó en Europa.

Sin embargo, durante todo este parón de la cuarentena por coronavirus, el brasileño aprovechó para comentar algunos temas en las redes sociales, momento que aprovechó para dejar un regalito al Real Madrid en la era de José Mourinho.



"El Real Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio", declaró el brasileño en su cuenta personal de Twitter. Ante el revuelo generado y las críticas recibidas, Dani Alves volvió a redactar un mensaje para retractarse de sus palabras y aclarar la referencia que realizó previamente.





"No jugaron sucio, no podían hacer otra cosa. Nunca tuvieron otra opción", sentenció, añadiendo aún más leña al fuego aunque en un tono más jocoso que serio este que es considerado como uno de los mejores laterales derechos del mundo y una de las piezas claves del Barça de Pep Guardiola.

Danbi Alves no paró ahí, siguió atizando contra los merengues. "El Madrid de Zidane, de Mourinho, de Ancelotti, de Benítez... siempre van a estar ahí dando por culo".



Sobre su relación con Jose Mourinho, también respondió. "Mi relación con Mourinho no ha sido buena, pero no por mi culpa. Además, él no ha inventado el fútbol".