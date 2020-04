Ibrahimovic, explota: ''Les di 10 millones de euros y me engañaron, no me querían''

Zlatan Ibrahimovic no se mordió la lengua y disparó contra el primer club de su carrera, el Malmo, por los señalamientos que ha recibido de ''traidor'' por entrenar y ser accionista del Hammarby.

Otra más de Ibrahimovic: ''Tengo 300 millones de euros y una isla''.

''Me da pena. Lo que quieren es atención y que los medios escriban sobre ello, pero es de nivel de guardería. La estatua era lo que era, pero que la hayan derribado no significa que mi historia se caiga, perdurará para siempre", explicó el delantero del Milan para el canal de su país Discovery.

''Deben asumir su responsabilidad, que hagan y crean lo que quieran. Hice lo que hice por el club aunque no me querían y me engañaron en mi primer contrato. Aun así los ayudé y les di más de 100 millones de coronas (10 millones de euros por el traspaso al Ajax). He sido demasiado bueno'', añadió el atacante.

Ibra regresó al Milan durante el mercado de invierno, firmando un contrato hasta el 30 de junio y aseguró que lo respetará.

''Tengo contrato con el Milan, ya veremos luego. Tengo que regresar y respetar mi contrato. Cuando eres un profesional debes cumplir con lo que has firmado'', expresó.

Sobre su futuro

Por último, el ariete de 38 años tiene claro lo que quiere para su futuro y afirma que aún tiene para aportar cosas importantes.

Ibra vuelve a entrenar con el Hammarby y con su futuro incierto

''He dicho que quiero jugar al fútbol el mayor tiempo posible, no sé si podrá ser. Soy una persona que quiere aportar al equipo, no jugar por lo que he hecho o por lo que soy. Si eres parte de un equipo, deberías poder contribuir con algo'', cerró Zlatan.