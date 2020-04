Ibrahimovic vuelve a entrenar con el Hammarby con su futuro incierto

El jugador del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha vuelto a entrenarse este martes con el Hammarby, un equipo de la Primera División sueca del que es propietario, sin certezas sobre su futuro en Italia, donde finalizará contrato con el club 'rossonero' el 30 de junio.

Ibrahimovic debe estar en Milán a finales de esta semana para retomar los entrenamientos con el equipo, o al menos, preparar la vuelta a la actividad, según el protocolo de la 'Lega'. Sin embargo, el delantero sueco ha reconocido recientemente que desconoce lo que pasará con su futuro si se prolonga la Serie A más allá del mes de junio, la fecha en la que expira su contrato.

"Ni yo mismo sé lo que quiero", manifestó 'Ibra', cuya retirada sigue planeando por enésima vez en su carrera. A sus 38 años se especula con un regreso a su país antes de colgar definitivamente las botas. En cualquier caso, antes está resolver sus últimos meses en el AC Milan, ha vuelto a entrenarse con el Hammarby, que está "encantado" de recibirlo.

"Es bienvenido a entrenar con nosotros todo el tiempo que quiera", dijo el gerente deportivo del club, Jesper Jansson, según recoge el diario de Estocolmo 'Expressen'. "No ha regresado a Italia. No quiero ser portavoz de Zlatan, pero estuvo aquí y entrenó con nosotros hoy, pero está dialogando con el AC Milan", agregó Jansson.



Ibrahimovic regresó a Suecia a mediados de marzo cuando se suspendió la Serie A por el coronavirus. Allí se ha entrenado en varias ocasiones porque está permitida la práctica, pero no los partidos oficiales, por las restricciones del coronavirus. 'Ibra' compró un 25% del club el año pasado, un movimiento que disgustó a buena parte de los aficionados del Malmo, su primer club.