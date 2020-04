David Suazo revela cómo lo regañó Roberto Mancini cuando fichó por el Inter de Milán

David Suazo sigue siendo tratado como estrella en Italia, se le respeta la trayectoria y en una extensa entrevista con Sky Sports de ese país, repasó su carrera deportiva en el Calcio haciendo remembranzas de sus hazañas.

“Ser parte de ese Inter fue genial, ganamos un campeonato el último día en Parma (en 2007-2008, ed.) y fue una fiesta fantástica para todos. Pero puse esta alegría a la par con la promoción de Cagliari en 2003/2004, fue como un campeonato. No habíamos estado en la Serie A durante cuatro años, en esas temporadas pude crecer. Y luego, para un hondureño, ganar un campeonato en Italia es algo especial", recordó "La Pantera".

El hondureño que ha sido el más grande en Europa, ganador del Oscar del Calcio al mejor jugador de la Serie A en 2006 junto al brasileño Kaká, recuerda sus días felices en el Inter de Milan antes de la llegada de José Mourinho.

"Cuando eres parte de un grupo como el del Inter que ganó el triunfo, sientes tus victorias. He estado en ese grupo durante seis meses, también he creado una red. Luego siempre los seguí, así que siento que el 'Triplete' incluso me siento parte de él. La fuerza del club nerazzurro era el grupo, incluso si no te unías al once titular, sabías que formabas parte de un equipo que estaba haciendo historia. El crédito va a Mourinho, todos estábamos listos para ayudar y los resultados finales lo demostraron", reveló el delantero que jugó poco con el portugués.

David habla de una anécdota que le dijo el entrenador italiano Roberto Mancini cuando llegó en la temporada 2006-2007 al Inter procedente del Cagliari y fue algo que no olvida, pues llegaba de un club donde era él y 10 más, a otro donde tenía que pelear por un puesto cada semana.

David Suazo pertenece a las estrellas del Inter de Milán ya retirados y se ha encontrado con Mourinho en los juegos benéficos.

"Mancini y Mourinho son dos ganadores, diferentes en la gestión del equipo. José elige uno de sus equipos y es ese, entonces si el titular se lastima, ingresas. En cambio, Mancini mantuvo a todos en la cuerda, rotó a los jugadores mucho más. Los defectos de ambos para Mou son el hecho de que me hizo jugar poco. Mancini, sin embargo, me quería a toda costa, pero se enojó demasiado. Me repitió: 'Debes entender que ya no estás en Cagliari', pero me dio muchos consejos importantes. Como entrenadores, en Cagliari tenía más de 15 de ellos, incluido Giampaolo, todos me dieron algo. Me gustaría hacer como De Zerbi , D'Aversa , Juric", contó el catracho.

El estira y encoge en el futuro de David se dio cuando no definía donde jugaría, los dos equipos de Milán se pelearon por aquel hondureño que deslumbró con su brillante actuación en el modesto Cagliari y Suazo revela porqué el Inter y no el AC Milan.

"El Cagliari me dijo que había una oportunidad de ir a Milán, pero yo ya había dado la palabra al Inter y respetado, también hablé con Mancini. Dejar Cagliari después de 8 años no fue fácil, es mi ciudad e incluso hoy vivo aquí. Pero cuando llegan llamadas como esa, su club le habla al respecto y evalúan juntos, era hora de irse. En el Inter me sentí muy satisfecho, conocí a jugadores y entrenadores importantes".

Luego recuerda una anécdota de Zlatan Ibrahimovic, el sueco que todavía sigue activo en el Milan. "Aprendí de todos, comenzando por Zola en Cagliari. Ibra me impresionó, él era el jugador que realmente solo podía ganar los partidos también Milito y Figo eran muy fuertes. Cuando era niño en Honduras solo veíamos un juego de la Serie A en la televisión por semana, y siempre era uno de los Maradona de Napoli".