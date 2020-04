Exfigura del Real Madrid sitúa a Raúl Jiménez en el Bernabéu: ''Te firma 20 goles sin problemas''

El exjugador del Real Madrid, el español Fernando Morientes, mantuvo una charla a través de Instagram Live con Récord en la que se refirió a las condiciones que tiene el mexicano Raúl Jiménez para llegar a militar en el equipo con más Copas de Europa.

Manchester United no niega el interés por Raúl Jiménez

''Ahora donde está ha reunido todas esas características que necesitaba para ser el goleador que es, es un goleador de bandera. Si te pones a imaginar a un jugador como Jiménez en el Real Madrid, al final piensas: oportunidades va a tener y va a hacer goles, el problema es la competencia que va a tener'', comenzó diciendo el exdelantero.

Asimismo, Morientes no tiene dudas de que Jiménez tendrá otra oportunidad para jugar en LaLiga y en caso formar parte del conjunto merengue confía en su capacidad.

''Es un jugador que hace gol muy fácilmente y estoy convencido que si lo pones 30 partidos seguidos en el Madrid como titular, 18 o 20 goles te firma sin problemas'', explicó.

Chicharito y Lainez

El 'Moro' también habló del futbolista que mejor cobra en la MLS, como lo es Javier Hernández, quien tuvo un paso fugaz por el Santiago Bernabéu.

Chicharito Hernández aclara que es uno de los mejores jugadores del mundo

''A mi cada que me preguntaban por un jugador mexicano que me gustaría que jugara en Madrid, siempre decía Chicharito. Me parece un jugador especial, goleador y creo que no tuvo las oportunidades suficientes para hacer historia en el Madrid, aún así es extraordinario'', reconoció el español.

Por último, Fernando Morientes se pronunció al fichaje de Diego Lainez por el Real Betis y aseguró que el juvenil todavía no ha alcanzado la madurez necesaria como futbolista.

''Acá hubo mucha expectativa , es un jugador muy habilidoso, diferente, pero venir a Europa y ser el mejor no es fácil. Lainez está en un proceso y seguro le llegarán las oportunidades'', cerró.