Patrice Evra y la confesión más dura y triste de su niñez en los suburbios de París

Patrice Evra (38 años) recordó su dura infancia en estos tiempos de coronavirus. El ex jugador del Manchester United, que hace poco culminó su carrera de jugador con el West Ham, en la cual levantó 21 títulos, se sinceró y habló algo de lo que jamás había hablado.

Durante su carrera, el ex subcampeón de Europa con Francia en 2016, brilló con el Monaco, United, Marsella y Juventus, antes de culminar su carrera, pero lo que no todos saben es lo que sufrió para llegar ahí.



Miembro de una familia numerosísima, Patrice Evra comentó las dificultades para comer mientras se criaba en un suburbio de París. "Estaba en París, pero vivía en la calle y a veces ni siquiera podía comer algo. Recuerdo que mi hermano Dominique estaba trabajando en un McDonald's, así que iba allí y en su hora de almuerzo me daba de su propia comida", explica.

Patrice Evra durante era presentado con el Manchester United.

"No tengo miedo a decir que tuve que rogar por dinero enfrente de las tiendas. Me quedaba frente a ellas y cuando me cruzaba con personas les pedía alguna moneda. A veces me daban el dinero y otras no, solamente quería dinero para comprar un sándwich", afirma con tremenda nostalgia.

FUE FELIZ A PESAR DE TODO

Patrice Evra, increíblemente, aduce que en esa época fue feliz, a pesar de todas las dificultades que pasó. "Fue un momento difícil, pero feliz. Siempre fui feliz y siempre tuve suerte, no cambiaría nada, lo mantendría así porque construyó al hombre que soy ahora", explica a sus 38 años y después de una exitosa carrera en el fútbol.

"Algunas personas, cuando tienes éxito, solo ven el resultado final, solo ven en la televisión a la superestrella, pero en realidad, en las calles aprendí mucho y me ayudó a ser fuerte", esgrime el ex capitán del Manchester United.

"Ojalá esto inspire a los niños para darse cuenta de que nunca deben darse por vencidos, que no se rindan. Si crees que te convertirás en alguien, sal y cree en ti mismo, lo harás. Yo no me siento una víctima, no quiero compasión", afirmó.



A Patrice Evra no le hacían las críticas una vez estaba dentro del fútbol, pues asegura que en la calle la pasó peor. "Especialmente después de la Copa del Mundo, cuando era el capitán y mucha gente me culpaba, pero yo era fuerte porque sé que en las calles tuve momentos más difíciles que entonces, con la prensa hablando de ti".