Las nuevas confesiones de Patrice Evra y su episodio de racismo con Luis Suárez

En el 2011 se dio uno de los casos de racismo más recordados en la historia del fútbol y fue Patrice Evra la víctima de Luis Suárez, ahora futbolista del FC Barcelona.

El exjugador del Liverpool llamó varias veces "negro" a Evra y posteriormente fue multado con 40.000 libras y 8 partidos de suspensión en la Premier League.

Luego de eso, el conjunto Reds se solidarizó con Suárez, sacando camisas en apoyo tras la dura sanción. Evra recuerda este hecho y lamentó lo ocurrido.

Ver también: La nueva novia del hijo de Beckham que es un clon de su madre, Victoria

"Fue ridículo que el Liverpool le apoyase, se expusieron mucho. Tienes que apoyar a los tuyos, pero esto ocurrió después de que se supiese la sanción... ¿Qué mensaje mandas al mundo haciendo esto?", indica Evra en el periódico inglés, Monday Night Football.

El futbolista francés también revivió aquel saludo que no se produjo antes de comenzar el partido en el que Evra acabó cogiendo fuertemente del brazo a Suárez mientras le daba la mano a David de Gea.

Patrice Evra confesó que le hizo una promesa a su madre de perdonar a Luis Suárez, pero no se esperó lo que pasó en aquel saludo que no llegó en la cancha.

"Fue increíble. Toda la semana la gente me estuvo preguntando si le daría la mano. Estaba frustrado y solo quería que la gente hablase de fútbol. Mi madre me preguntó y le dije que soy una persona que sabe perdonar y que le daría la mano sin problema y él cometió un error. Cuando no lo hizo y yo pensé: '¿Qué le pasa a este tío? Se está perjudicando a sí mismo'. Me sentí triste por él", afirmó.

Jamie Carragher, capitán del Liverpool por aquel entonces, ha pedido perdón por aquel episodio en el que la plantilla de los reds lució las camisetas en apoyo al delantero uruguayo.

"Cometimos un grandísimo error, es obvio. Era tarde de partido, viajábamos en el día y nos reunimos para comer y nos preguntaron si llevábamos las camisetas puestas... algo de lo que yo ni había oído hablar. Al final, el club es como una familia, cuya primera reacción es apoyar, pero en este caso estuvo mal. Mis disculpas", dice el exjugador.