Hacen pedazos al argentino Ángel Di María: ''Juega como una cloaca, fue horrible''

Ángel Di María fue uno de los últimos futbolistas que llegaron con la etiqueta de estrella al Manchester United y fracasó en su estadía, por lo que tuvo que marcharse para volver a mostrar su calidad en el PSG.

Di María borra al Real Madrid de su pasado y cuenta cuál fue su mejor momento

Su trayecto por Old Trafford no fue el esperado tras desembolsar 75 millones de euros al Real Madrid y no pasó desapercibido para nadie, incluyendo a Gary Neville, una de las leyendas vivientes del conjunto inglés y que no dudó en disparar contra el 'Fideo'.

''Tenemos este tipo de historias cada tanto donde un futbolista juega como una cloaca como lo hizo Di María en el Manchester United. Fue horrible, tenía grandes expectativas y estaba muy emocionado cuando vino'', comentó el exdefensor en un charla con Sky Sports.

''El club pensó que estaba contratando a una estrella, pero él nunca estuvo interesado, ni siquiera el primer día'', añadió Neville.

Di María: ''Vos estás entrenando mientras tus amigos están de joda''.

Gary comparó el papel de Di María con el de sus compatriotas que se adaptaron a la ciudad y la Premier League. ''Puedes mirar en la otra vereda y observar a Sergio Agüero y a Pablo Zabaleta que lo hicieron bien en Mánchester en los últimos años y no parece que estén muy apurados por irse''.

Polémica por la esposa de Di María

Las declaraciones de Neville, que ganó todo con el United, están relacionadas a un comentario que hizo la pareja de Di María sobre la ciudad, lo cual refleja que ambos nunca se sintieron cómodos en Inglaterra.

Di María revela que si fichaba por el Barcelona era por Messi

''Horrible. Mánchester es lo peor. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, el clima es perfecto, la comida es perfecta y de repente salió esta propuesta de Mánchester. 'Ni en pedo, te vas a ir solo', le dije'', confesó la argentina Jorgelina Cardoso.

''Yo no quería ir. Soy amiga de Gianinna Maradona, que estaba en pareja con el Kun Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Mánchester. Cuando nos volvimos, le dije a Ángel: 'Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra, es una mier**'. No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija. Van caminando y no sabés si te van a matar'', explicó la mujer del 'Fideo'.

Di María salió del Manchester United sin pena ni gloria en 2015 para enrolarse con el PSG, donde permanece hasta la fecha.