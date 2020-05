Ronaldo se sincera y revela el gran secreto de su zurda: ''Con eso marqué 200 de mis 500 goles''

El astro brasileño Ronaldo Nazario se sinceró a través de un Instagram Live con el argentino Juan Sebastián Verón y contó el secreto de su zurda y con la que llegó a marcar hasta 200 goles.

Además, el exdelantero del Inter, Barcelona y Real Madrid relata cómo fue el trayecto de su carrera y el error que cometió al advertir antes de un partido que marcaría un triplete.

''Desde San Cristóbal me fui a Cruzeiro por 100 mil dólares. Tenía 15 años y ya jugaba categoría abajo de los profesionales. Siempre jugué en una o dos categorías por encima de mi edad'', comenzó contando el 'Fenómeno'.

''Cuando cumplí los 16 me pusieron a jugar con los profesionales. Ganamos el Mineirao en 1993 y después del Mundial me fui a Holanda y comenzó la etapa europea'', recordó.

Sobre sus primeros pasos, Ronaldo confesó que antes era más complicado. ''Los defensas te amenazaban y te decían cosas. Ahora es mucho más relajado''.

El campeón del mundo compartió una anécdota acerca de cómo se vivía el fútbol en su época. ''En una entrevista dije un miércoles que marcaría tres goles el fin de semana. Y llegamos al partido el domingo y vino uno de atrás y me pegó apenas en el segundo minuto del partido. No sabía de dónde venía el golpe, me levanté con sangre y uno me dijo: 'Acá no vas a marcar tres goles en tu puta vida'. Pasó un tiempo y a los 10 minutos me lo hizo de nuevo y antes de que terminara el primer tiempo de nuevo. Tenía la boca rota y con golpes por todos lados. Recuerdo que salí llorando del campo''.

''Para el segundo tiempo, después de calmarme en el vestuario, no miraba el balón, solo miraba dónde estaba el defensor. Ganamos 3-0 y yo marqué los tres goles, pero me pegaron lindo. Hubiese preferido no haber dicho eso. Si alguien te dice que te va a pegar o te va a matar, uno con 16 años se lo cree'', explicó entre risas.

El secreto de los goles con la zurda

Ronaldo le confesó a la 'Brujita' Verón cómo hizo para marcar tantos goles con su pierna menos hábil y asegura que fue viendo unos videos de su compatriota Zico.

''Cuando tenía 10 años miré una entrevista de Zico, gran ídolo de Flamengo y de la Selección, y él enseñaba cómo pegarle a la pelota con la izquierda en la pared y por varias horas. Esto me quedó en la cabeza durante mucho tiempo y estuve copiándole. Yo tenía la zurda ciega, no me servía ni para subir al autobus. Esto me ayudó muchísimo porque al final de 500 goles, 200 fueron de zurda. Tuve mucho éxito con esto, el sacrificio se empieza desde joven'', reconoció.

Por último, el exdelantero habla de su etapa más complicada marcada por las lesiones. ''Solamente pensaba en regresar al fútbol. No tenía ni idea cómo. Muchos médicos me dijeron que tendría suerte si volvía a caminar y tener un vida normal. Estuve más de un año entrenando para volver. El único motivo que me hizo superar todo eso fue el gran amor que siempre le tuve al fútbol''.