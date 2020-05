Revelan al defensor que Batitusta no podía ni ver: ''Él me decía que era el peor para enfrentar''

Este fin de semana volvió a rodar la pelota en la Bundelisga para acabar con la sequía de dos meses sin fútbol y uno de los protagonistas en la vuelta fue Marcus Thuram, el joven delantero del Borussia Mönchengladbach, que además es el hijo del histórico exdefensor y campeón del mundo Lilian Thuram.

Gracias al heredero de Thuram se desprendió una anécdota desconocida del argentino Gabriel Omar Batistuta a través de su excompañero de Selección, Gustavo López, quien estaba como comentarista para la televisión española.

''Le ha salido delantero a Thuram, que para mí era un jugador que me encantaba, jugaba sobrado'', expresó uno de los periodistas españoles de la transmisión. Allí intervino Gustavo y reveló quién fue el defensor que más le complicó a 'Batigol'.

''Hablando de Thuram siempre me contaba Bati que era el peor defensor que tenía, el peor para poder desmarcarse, poder aguantar el balón, era terrible. Dice que no lo podía superar'', cuenta López, que militó en clubes como Celta, Zaragoza y Cadiz.

''Aparte de ser una roca era rapidísimo, iba bien de cabeza, cruzaba bien, no se complicaba nunca con el balón. No lo agarrabas distraído, siempre concentrado. Bati siempre me decía: 'era el peor defensor que podía enfrentar'. Lo complicó mucho'', recuerda el exmediocampista.

Enfrentamientos

Batistuta tuvo muchos duelos con Thuram durante su extensa etapa como jugador en distintos clubes de Italia.

Ambos compartieron un período en dicho país entre 1996 y el 2003 cuando el agentino lució los colores de la Fiorentina, Roma y del Inter mientras que el francés se desempeñó con las camisetas de Parma y Juventus hasta que se marchó al Barcelona para cerrar su trayectoria como profesional.