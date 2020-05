Eto'o y su dardo a Drogba y El Hadji Diouf sobre quién es el mejor africano de la historia

Samuel Eto’o, sin duda alguna se convirtió en uno de los mejores jugadores africanos de toda la historia por su prolífica carrera con el Barcelona e Inter de Milan

Durante su periodo con el equipo español, Eto'o se convirtió en el referente de gol de los blaugranas y ganó una cantidad importante de títulos con esta escuadra. Asimismo, ganó una Serie A y una Champions League con Inter y un par de Copas Africanas de Naciones con su país.



Por este motivo, Samuel Eto'o se autoproclamó como el mejor jugador africano de la historia. “Quise ser el número uno y lo fui durante toda mi carrera”, declaró Eto’o en una entrevista.

"NO HAY DEBATE", DICE ETO'O

El ex seleccionado por Camerún fue cuestionado acerca de otros futbolistas de África con los que compartió en la cancha y que dejaron huella en el balompié de ese continente, como Didier Drogba y El Hadji Diouf, sin embargo, Eto'o destacó que ninguno de ellos “pueda decir” que estuvieron a su nivel y aseguró que "no hay debate" en torno a su leyenda.



“Ninguno de ellos puede venir a decir que estuvieron a mi nivel o fueron mejores que yo. No lo digo por decir, son hechos, es algo que está a la vista. No hay debate”, agregó el otrora delantero del Barcelona, dejando así una polémica en el aire.





Debido a sus grandes actuaciones, Eto’o fue nombrado en cuatro ocasiones distintas (2003, 2004, 2005 y 2010) el “mejor futbolista africano del año”, cantidad que igualó en 2014 Yaya Touré. Además, participó en cuatro Copas del Mundo con Camerún (1998, 2002, 2010 y 2014) y marcó en tres ocasiones durante estas justas.