Otro guiño de Mbappé a Zidane que lo acerca de nuevo al Real Madrid

No es algo nuevo que el nombre de Kylian Mbappé esté siendo vinculado con el Real Madrid de Zinedine Zidane.

La estrella del PSG ha brindado una entrevista para el Daily Mirror, donde ha lanzado un nuevo guiño al Real Madrid, donde seguramente podría terminar dentro de un par de temporadas.

En sus declaraciones, Mbappé no esconde su gran admiración por el entrenador de los merengues, lo que deja claro que le gustaría trabajar a su lado.

Ver: El tremendo gol de Messi en el entrenamiento del Barcelona

Así respondió Mbappé sobre los referentes que tiene en su vida como profesional, donde también sale a la luz Cristiano Ronaldo.

"Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la Selección. Luego fue Cristiano. Ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros", expresó Mbappé.

Por otra, parte, Mbappé tocó el tema de ganar la Champions League con su actual club, el PSG.



Si hay una persona que puede llevar a Mbappé al Real Madrid ese es sin duda Zinedine Zidane.

"Una de mis grandes ambiciones es ganar la Champions. Ser parte del PSG ganando su primera Copa de Europa sería algo muy especial", resaltó.

OTRAS FRASES DE KYLIAN

Balón de Oro: "Sería bueno ganarlo, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo. Siempre pondré al PSG y a la Selección como prioridad. Entonces, si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja".

Además: Varane y su claro mensaje al Manchester City y Barcelona

Experiencia: "Siempre estoy buscando mejorar. Juego con tantos jugadores experimentados que busco aprender de ellos".

Francia: "Una de mis ambiciones es tener éxito con la Selección. La próxima temporada hay Eurocopa y queremos salir campeones".

Te puede intersar: Bale defiende otra vez su pasión por el golf

Liverpool: "Este temporada han sido una máquina en la Premier. Han hecho que ganar parezca fácil, pero nunca lo es. Tener el nivel que han tenido es el resultado de mucho trabajo en los entrenamientos y de tener un gran entrenador".