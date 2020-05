La verdad que Gerard Piqué calló tras irse a Barcelona: "Manchester United lo vendió por cagón"

Wayne Rooney disparó contra Gerard Piqué, el delantero inglés reveló que el defensor no fue creado para jugar en la Premier League, donde fracasó con el Manchester United.

Rooney contó todo sobre el español en una entrevista con The Sunday Times, el atacante dijo que Sir Alex Ferguson se dio cuenta que Piqué no era para la liga de Inglaterra cuando fue "intimidado" en una derrota contra Bolton Wanderers.



"Bolton terminó la carrera de Gerard Piqué en el United. Era joven y fue intimidado allí y creo que fue entonces cuando Fergie decidió que, físicamente, no era el adecuado para la Premier League. Lo vendió por cagón", comenzó diciendo el inglés.





Y agregó: "Siempre recuerdo a Nemanja Vidic, si íbamos a Bolton o estaba a punto de enfrentar a Didier Drogba, estaría en el gimnasio dos o tres días antes, bombeándose".

Piqué contó en la serie del Barcelona Matchday los días negros que vivió en el United: "He tenido episodios muy negros en esta ciudad (Manchester). He acabado en la comisaría más de una vez. Mejor no tocarlos... Mi época de joven. Estaba aquí y no era nadie. La ciudad tampoco está tan mal como la pintan".





Luego de su salida, la carrera del defensor tomó un rumbo distinto y ganó todos los títulos que un futbolista imagina con el FC Barcelona.