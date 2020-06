La FIFA se mete y habla sobre las posibles sanciones por los homenajes a George Floyd

Frente a los gestos de algunos futbolistas en Alemania para homenajear a George Floyd, que en principio podían ser sancionados, la FIFA hizo un llamamiento este martes al "buen sentido" y a tener en cuenta el "contexto", un día después del anuncio de una investigación por parte de la Bundesliga.

La FIFA "comprende perfectamente la profundidad de los sentimientos y las preocupaciones exprimidas por varios futbolistas tras las circunstancias trágicas del caso George Floyd", el estadounidense de 46 años muerto a manos de la policía de Mineápolis el pasado lunes durante su detención.



La FIFA, que "de manera repetida muestra su oposición a toda forma de racismo y discriminación", recuerda la aplicación de las normas del juego aprobadas por la IFAB: "Dejar a los organizadores de las competiciones, que deben mostrar buen sentido y tomar en consideración el contexto que rodea los eventos".





La Comisión de Disciplina de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) determinará si los gestos en homenaje a Floyd pueden conllevar una sanción, anunció el lunes la propia DFB.



La entidad estudiará "en los próximos días" la situación de Weston McKennie (Schalke 04), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) y Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), que testimoniaron su indignación por las circunstancias de la muerte de Floyd, el primero con un mensaje en el brazalete de capitán y los otros con textos en sus camisetas.



Por contra, el atacante francés del Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, que llevó una rodilla al césped, reproduciendo un gesto popularizado por el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick para denunciar la violencia policial contra la población negra en Estados Unidos, no está incluido en la lista de posibles expedientados.



"Tengo un gran respeto por los jugadores que mostraron su solidaridad. Necesitamos jugadores responsables y estoy orgulloso de ellos", señaló el presidente de la DFB, Fritz Keller.





El presidente de la FIFA Gianni Infantino estimó por su parte que "para evitar todo equívoco en lo que se refiere a las competiciones de la FIFA, las recientes manifestaciones de jugadores en partidos de la Bundesliga merecen aplausos y no una sanción".



"Tenemos que decir no a toda forma de racismo y de discriminación", añadió Infantino en declaraciones transmitidas a la AFP este martes.



"Tenemos que decir no a la violencia y a toda forma de violencia", insistió.