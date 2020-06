Mario Balotelli será despedido del Brescia por sus reiteradas ausencias en los entrenamientos  

La aventura de Mario Balotelli en Brescia, el club de la ciudad en que creció, puede ser corta, ya que varios medios de comunicación italianos informan este sábado que el club envió al delantero una carta de despido por reiteradas ausencias.

Según Sky Sport, la Gazzetta dello Sport y la agencia Agi, el correo habría sido enviado el viernes por los abogados del club.



Desde la reanudación de los entrenamientos a principios de mayo, primero en sesiones individuales y después colectivas, Balotelli estuvo ausente en varias ocasiones, aseguran los medios italianos.





Esta semana, Balotelli explicó en Instagram que estaba enfermo y que habría enviado al club certificados médicos que lo confirmaban.



El viernes, en una entrevista al Corriere della Sera, el entrenador del Brescia, Diego López, dijo estar "decepcionado" de la actitud de su delantero.

"Mario se entrena aparte porque sus compañeros han hecho un trabajo que él no ha hecho. Los entrenamientos (individuales) eran facultativos, ok. Pero el grupo tomó un camino y él otro. En las videollamadas, durante la cuarentena, no le hemos visto. Incluso si dijo que se siente bien, no está al nivel de sus compañeros", declaró el técnico.



Hace diez días, el presidente del club, Massimo Cellino, había explicado que el exdelantero del Inter de Milán y del Marsella no tenía la mente en Brescia.



"Lo quiero y esperaba que el hecho de estar en casa y la voluntad de reencontrar la selección le harían bien. Estamos todos decepcionados", añadió.

Balotelli llegó esta temporada al Brescia, el club de la ciudad en que creció junto a sus padres adoptivos, recién ascendido a la Serie A.



Pero en un club en dificultades deportivas (vigésimo y último del campeonato), no se lució mucho, con cinco goles en 19 partidos.