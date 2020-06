Comunicado del Real Madrid: Lucas Vázquez sufre una lesión y se perdería toda la temporada

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez sufrió la pasada semana un lesión muscular en la pierna derecha, por la que podría estar de baja unas dos semanas, informó el club este lunes.

Lucas Vázquez fue sometido a unas pruebas médicas que han evidenciado "una lesión muscular en el sóleo derecho", informó el Real Madrid en un comunicado.





El equipo blanco no precisa el tiempo de baja del jugador, pero, según el diario deportivo AS, su ausencia podría rondar las dos semanas.



El jugador se perderá el encuentro contra el Valencia del jueves de la 29ª jornada liguera, y también podría no estar en los siguientes contra Real Sociedad, Mallorca y Espanyol.

Lucas Vázquez no había entrenado el pasado viernes y se une a los también lesionados Nacho y Jovic.



El Real Madrid marcha segundo en LaLiga a dos puntos del líder, el Barcelona, que el martes recibe al Leganés en un maratoniano final de campeonato con partido cada tres días para los equipos españoles.