Faustino Aspirilla: ''James porque tiene paciencia, pero yo mando a comer mie*** a Zidane''

La situación de James Rodríguez en el Real Madrid cada vez es más complicada y su compatriota Faustino Aspirilla salió en su defensa llevándose por delante a Zinedine Zidane.

'Tino' expresó que el mediocampista merece respeto en la entidad blanca y sobre todo de su entrenador, quien lo ha mantenido relegado en el banco de suplentes.

''James no es irresponsable, se entrena todos los días al igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes'', comenzó diciendo Aspirilla.

''Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran. Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mier** a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo'', sentenció el exdelantero en Blu Radio Colombia.

La palabra de 'Zizou'

James Rodríguez sigue sin tener minutos pese a que Zidane aseguró ayer que ''voy a contar con él y se está entrenando bien. Vamos a ver cuándo le toca jugar. Hay mucho nivel entre unos y otros jugadores. Es verdad que no estaba jugando mucho''.

El conjunto merengue se mide hoy frente al Valencia en el Alfredo Di Stéfano y se espera que el colombiano pueda tener protagonismo y disputar su octavo partido de la campaña.