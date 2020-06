¿Quién es Luka Romero? el 'Messi mexicano' que es histórico en la liga española y quiere jugar para Argentina

El joven jugador del Mallorca Luka Romero, al que los medios llaman el 'Messi mexicano', hizo historia este miércoles al convertirse en el futbolista más joven en debutar en la Liga española con apenas 15 años, desbancando el récord que tenía el jugador del Celta Sansón desde hace 80 años.

El pequeño mediapunta saltó al campo por Iddrisu Baba en el minuto 83 del duelo contra el Real Madrid de la 31ª jornada de la Liga española y pese a perder 2-0 con el club blanco, Romero deja grabado su nombre en la historia del campeonato español.



Con 15 años y 219 días el viernes, el joven Romero pulverizó el récord que tenía Francisco Bao Rodríguez 'Sansón', que había debutado con el 31 de diciembre de 1939 con 15 años y 255 días, en el partido liguero que el Celta ganó 4-1 en casa del Sevilla.





Tras Sansón, los más jóvenes en debutar en el campeonato español fueron Pedro Irastorza, de la Real Sociedad, que debutó en la temporada 1933-1934 con 15 años y 288 días, y Óscar Ramón, que se estrenó con el Zaragoza en la 1984-1985 con 15 años y 289 días.

"No podemos olvidar que es un niño, un chico de 15 años, pero lo más importante es que está ahí porque se merecía estarlo, hemos estado dándole determinados estímulos y ha ido creciendo y hoy estaba para salir", dijo el ténico del Mallorca, Vicente Romero, tras el partido. Romero explicó que al sacarlo intentó "darle tranquilidad".

- 'Ha hecho historia' -

"El corazón le iba a 3000 por hora, le dije que disfrutara un poquito y creo que lo ha hecho bien, ha sido muy agresivo, es un chico con personalidad y si le vamos dando estímulos va a crecer", añadió Romero.



"Intentamos darle normalidad a esta situación, pero sí ha hecho historia, felicitarlo y que lo disfrute", apunto.





Nacido en la ciudad mexicana de Durango de padres argentinos, Romero es la perla del Mallorca, con cuyo primer equipo había entrenado por primera vez a principios de junio.

"Es zurdo, rapidito, pícaro, bicho, competitivo... Tiene ese prototipo de 10 argentino. Desde los 12 años le venimos viendo, pero nunca lo quisimos subir porque también hay que tener cuidado", afirmaba el segundo entrenador del Mallorca, Dani Pendín, en una entrevista con el diario As.



El recorrido de su padre, el argentino Diego Romero, también futbolista, que pasó por equipos de Argentina y México y recaló en 2007 en España, explica la poco corriente triple nacionalidad mexicano-argentino-española del joven Luka.



Su progenitor trata de cuidarlo al máximo y no le gusta el apodo del 'Messi mexicano', que empieza a popularizarse para el joven, considerando que es añadir presión a su hijo.

"No le hace bien que empiecen a llenarle el oído. Condiciones tiene muchas, pero de ahí a compararlo con Messi... No me parece. A mí me hace recordar mucho a David Silva", afirmó, por su parte, el segundo técnico del Mallorca al diario AS.

- Sueña con la Albiceleste -

Pese a nacer en México, el joven nunca dudó en querer jugar por Argentina y ya ha debutado en las categorías inferiores de la Albiceleste.

"Toda mi familia es argentina; mi sueño es vestir la camiseta nacional", afirmaba en una nota con el sitio oficial de AFA luego de su primera convocatoria en 2018.





Con Argentina se proclamó subcampeón en el Campeonato Sudamericano Sub-15 de 2019 e iba a disputar un torneo en Francia con la Sub-17 argentina en abril, que fue suspendido por la pandemia de coronavirus.



Ahora, Luka da un nuevo paso en su carrera haciendo historia en una competición de élite.



De momento, a Messi ya le gana en precocidad, que no debutó en el campeonato español con el Barcelona hasta cumplidos ya los 17 años.