Quique Setién considera que en el Barça "están contentos" con su trabajo

El técnico del Barcelona, Quique Setién, se mostró este martes tranquilo respecto a su continuidad asegurando que en el club "están contentos con el trabajo que hacemos", después que en las últimas semanas resurgieran las dudas sobre su continuidad.



"La constancia que tengo del club es que están contentos con el trabajo que hacemos y en eso es lo que me he centrado", dijo Setién en la rueda de prensa previa al partido de Liga del miércoles contra el Espanyol.



El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró este martes en una entrevista con la emisora catalana Rac1 que "Setién continuará, evidentemente" como entrenador, afirmando estar "bastante contento con la evolución" del equipo, especialmente tras la goleada del domingo 4-1 al Villarreal.



"Tampoco tenía antes de ese partido la sensación de que las cosas podían cambiar, tengo superado desde hace tiempo estos momentos que tiene el fútbol, el circo en el que estamos metidos, me limito a hacer mi trabajo", aseguró Setién, llegado al club en enero pasado en sustitución de Ernesto Valverde.





"No valoro puntualmente haber ganado un partido como el del Villarreal o haber perdido otro, no vivo al día, trato de ver las cosas con un poco de perspectiva", añadió el técnico azulgrana.



"Estamos bastante contentos, una cosa son los resultados y otra las sensaciones", aseguró Quique Setién, para el que "con el punto de acierto que tuvimos el otro día (contra Villarreal) y la fluidez con la que encontramos la portería rival superamos a otros partidos, pero en otros ya hubo momentos muy buenos de los que estamos muy satisfechos".



Segundo en la clasificación liguera a cuatro puntos del líder Real Madrid, a falta de cuatro jornadas para el final, Setién se mostró convencido de que aún hay esperanza.





"Claro que podemos ganarla (LaLiga). La realidad lo demuestra, las matemáticas también. No es fácil, pero hay que guardar la esperanza hasta el último día y no pensar en lo que pueda hacer el rival sino lo que podemos hacer nosotros", dijo.



"Tenemos que ganar todos los partidos, ver que hay una progresión en lo que hacemos y si no es en esta competición, que lo hagamos nos valga para la siguiente", concluyó.