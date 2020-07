Dardo venenoso de Bartomeu por las polémicas arbitrales: ''El VAR ha favorecido al mismo''

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, concedió unas palabras a Movistar+ y se pronunció sobre los últimos acontecimientos arbitrales, sobre todo en los partidos del Real Madrid. Además habló de la continuidad del argentino Lionel Messi en el club.

La gran burla de Vida luego del polémico triunfo del Real Madrid

Las polémicas arbitrales

''El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo, y muchos equipos se han visto desfavorecidos. El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR''.

El VAR anuló el gol de Messi ante Villarreal

''El VAR aquí ha actuado bien, Vidal está en fuera de juego''.







Renovación de Messi

''No voy a dar detalles, pero Leo Messi ha dicho muchas veces que va a acabar su vida futbolística en el Barça. Estamos muy centrados en la competición en la Liga, luego empieza la Champions''.

Messi frena la renovación y se marcharía del Barcelona en 2021

Rumores sobre la marcha de Setién

''Ya sé que hay rumores, pero es totalmente falso. Quique Setién tiene la confianza de todos, de los jugadores, de la directiva, está haciendo un gran trabajo. Quedan cuatro partidos y luego tenemos la Champons. Tenemos partidos importantes para jugar esa temporada''.

Mejoría del equipo

''Esta etapa post confinamiento ha sido difícil. Volver a la competición no es fácil. El ritmo es el que ahora se empieza a ver''.