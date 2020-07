¿Fichar a Messi para el Manchester City? Pep Guardiola se pronuncia sobre la posibilidad  

En Barcelona saltó la noticia hace algunos días de que Messi había frenado las negociaciones para renovar su contrato con la escuadra culé.

Eso comenzó a desatar los rumores de una hipotética salida del Camp Nou, por lo que ha colocado al argentino en diferentes equipos del mundo, uno de ellos el Manchester City que dirige Pep Guardiola.





Este día el DT de los celeste fue consultado sobre la posibilidad de fichar a Messi para su equipo en el futuro, el español fue claro en su respuesta.



"Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora. Pero mi deseo con Messi es que siga en Barcelona", afirmó Pep sobre el tema.





Además, Guardiola habló sobre la eliminatoria de octavos de final contra el Real Madrid, donde el City tiene ventaja en la serie por la victoria conseguida en el Bernabéu 2-1, el técnico fue consultado por la posible influencia que puede haber tenido para que la vuelta de los octavos se dispute en Manchester.

"No tengo tanta fuerza como para tener impacto en ese tipo de decisiones. No soy presidente. Nunca he hablado con la UEFA. He dicho muchas veces que queremos jugar en Manchester, pero vamos a aceptar la decisión que sea", aseguró.

RESOLUCIÓN DEL TAS

Pep Guardiola también comentó sobre la sanción del Manchester City y la resolución que se dará este mismo mes de julio, el DT espera estar en la próxima Champions League.

"El día 10 de julio se celebrará el sorteo sobre los cuartos de final, y el 13 de julio sabremos nuestro veredicto. Después, daré mi opinión. Vamos a esperar a la resolución, pero la preparación de esta temporada no va a cambiar. Lo que tenemos por delante es muy bonito".