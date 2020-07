Real Madrid: James Rodríguez está de cumpleaños y estos son los equipos que quieren ficharlo

El mediocampista colombiano James Rodríguez está cumpliendo 29 años este día, pero los celebrará de forma agridulce debido a la complicada situación que vive en el Real Madrid.

Zidane:''No sé si James Rodríguez volverá a jugar con el Real Madrid''

James, que llegó a la 'Casa Blanca' a cambio de 80 millones de euros tras su espectacular exhibición en el Mundial de Brasil 2014, ahora es un jugador relegado al banquillo que no cuenta en lo más mínimo para Zinedine Zidane.

El cafetero apenas ha disputado esta temporada ocho partidos en el fútbol de España y suma solo un tanto y una asistencia, lo que confirma que podría salir del club de cara al próximo curso.

''Es un jugador de la plantilla y yo no voy a despreciar a ninguno. Todos son importantes y todos aportan'', explicó Zizou previo al partido contra Granada, sobre la compleja situación de James en el equipo.

A falta de solo dos jornadas para que termine la Liga Española, parece que no hay ninguna posibilidad de que el futbolista pueda jugar al menos una y estaría alistando las maletas para arribar a una institución que realmente valore su talento.

Los clubes que quieren fichar a James Rodríguez

El nacido en Cúcutaestará en el mercado de fichajes y existen varios equipos muy interesados en hacerse de sus servicios. Ante este paronama uno que se perfila como futurible destino es el Everton.

El precio que se habría planteado del Real Madrid para dejar salir a James

Esta idea lleva barajándose varias semanas y se valora de forma muy positiva la buena relación que guarda entrenador Carlo Ancelotti y el colombiano. ''Me gusta mucho como jugador. Cuando me fui del Madrid, James se vino a Múnich, y luego como rumor a Napoli. Ahora al Everton como rumor también. Si te soy sincero, me gusta mucho, pero es jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo'', dijo el técnico italiano.

Otro de los clubes que están atentos al futuro del futbolista es el Atlético de Madrid. Durante las últimas semanas, James ha sido tajante en sus declaraciones acusando al Real Madrid de no haberlo dejado marcharse al cuadro colchonero aún sabiendo que no contaría con minutos.

''Tenía una muy buena oferta de un club. Porque sabía que no iba a jugar mucho, pero no me han dejado ir por distintos temas. Sigo aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise'', explicó el mediocampista en un diálogo con el programa The Locker Room.

Exmédico de la selección colombiana ataca con todo a James

Tras esa entrevista, el padrastro del jugador confirmó que la oferta era del Atlético. ''Las negociaciones estuvieron allí, pero el Real Madrid consideró que todavía era parte del equipo y decidió no venderlo. Esa era la posición oficial''.

Por último está el Manchester United. El conjunto de Old Trafford reactivó el interés por el cafetero luego de que Zidane declarara que James quedó fuera de la convocatoria porque él así lo quiso en el duelo frente al Alavés.

Según The Sun, la directiva del United replanteó la idea de contratar al zurdo y solo estarían dispuestos a pagar no más de 35 millones de euros.