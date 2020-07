Las otras selecciones de Concacaf que lucharán por los tres boletos a la octagonal rumbo a Qatar 2022

La Concacaf confirmó este lunes el nuevo y polémico formato de la región con miras al Mundial de Qatar 2022, justa que se disputará entre los meses de noviembre y diciembre de ese año.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe hizo varias modificaciones en la configuración de la eliminatoria, la más significativa es que ahora será una octagonal final y no una hexagonal como se venía manejando.

Las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, por estar bien posicionadas en el ranking FIFA, clasificaron de forma directa a la siguiente ronda y comenzarán sus juegos en junio de 2021, sin embargo, hay 30 selecciones más que pelearán por los otros tres boletos.

Estas naciones será emparejadas en seis grupos de cinco selecciones, cada nación jugará cuatro partidos; dos de local y dos de visita, dichos encuentros a disputarse en octubre y noviembre de 2020.

Los seis países que ganen su grupo avanzarán a una segunda ronda y chocarán en juegos de ida y vuelta en marzo de 2021. Los enfrentamientos para definir a los tres clasificados a la octagon final quedarán así;



> Primer lugar del grupo A vs Primer lugar del Grupo F



> Primer lugar del grupo B vs Primer lugar del Grupo E



> Primer lugar del grupo C vs Primer lugar del Grupo D



Los tres ganadores en el marcador global a la octagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Bombo 1: El Salvador, Canadá, Curacao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago

Cabezas de serie



Bombo 2: Antigua y Barbuda, Guatemala, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Nicaragua, República Dominicana



Bombo 3: Granada, Bermudas, Guayana, San Vicente y las Granadinas, Bermudas, Belice.



Bombo 4: Santa Lucía, Puerto Rico, Cuba, Montserrat, Dominica, Islas Caimán



Bombo 5: Bahamas, Aruba, Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, Islas Vírgenes Británicas, Anguila

