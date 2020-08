Bota de Oro: Ciro Immobile, el ganador de la competencia por sobre Cristiano Ronaldo y Lewandowski

Ciro Immobile, sin jugar, se coronó como vencedor de la Bota de Oro de la temporada 2019/20, por sobre el goleador polaco del Bayern Munich Lewandoski y el crack portugués Cristiano Ronaldo.

CR7 no jugará el último partido de la Juventus en la Serie A, este sábado contra la Roma, al darle descanso su entrenador Maurizio Sarri de cara al partido de vuelta de octavos de Champions League contra Lyon el viernes y así se declara ganador Ciro.



El quíntuple ganador del Balón de Oro no figura en la lista de convocados anunciada por el club campeón de Italia este sábado a mediodía.



De esta manera, Cristiano Ronaldo no podrá acabar la temporada como máximo goleador de la Serie A, un título que de todas maneras tenía muy complicado, ya que el delantero de la Lazio Ciro Immobile cuenta con cuatro goles de ventaja con un solo partido por disputar (35 por 31).

Por su parte, Robert Lewandowski había tomado la delantera cuando se reinició la Bundesliga, pero su cifra de goles (solo en liga) llegó a 34, por lo que el pequeño goleador romano superó su cifra.



En el partido de la Juventus contra la Roma no hay nada en juego, ya que los piamonteses tienes asegurado el título y los romanos se han garantizado su clasificación para la fase de grupos de la Europa League.

Ciro Immobile se ha convertido en uno de los pocos jugadores italianos que ostenta el honor de ser Bota de Oro. Es el tercero, específicamente. Antes lo hicieron Luca Toni (31 goles en 2006) y toda una leyenda como Francesco Totti (26 goles en 2007).

Así ha quedado la clasificación de la Bota de Oro:



1. Ciro Immobile (Lazio) 35 goles - 70 puntos



2. Robert Lewandowski (Bayern Münich) 34 goles - 68 puntos



3. Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 goles - 62 puntos