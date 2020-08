Messi sorprende con su mensaje de despedida para Iker Casillas

Iker Casillas anunció su retirada oficial de las canchas y desde ese momento, muchos mensajes llegarona su teléfono, felicitándolo por su exitosa carrera como guardameta y, también, para desearl éxitos en lo que viene.

Uno que no quiso quedarse atrás y que fue bastante extenso en su mensaje fue el crack argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, quien a través de AS, se despidió del Iker Casillas portero.



"Iker se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no sólo por haber sido un referente en la Liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo", comenzó diciendo Leo.





Lionel Messi no paró de elogiar a Iker. "Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos".

CASILLAS LO RECONOCIÓ COMO EL MEJOR

El ex portero Iker Casillas ha reconocido en numerosas ocasiones que lo ha pasado mal enfrentándose a Lionel Messi.

"¿El mejor delantero al que me he enfrentado? Es Messi. Me he enfrentado muchas veces a él y no tengo ninguna duda. Me ha tocado vivirlo muchas veces, tanto buenas como malas", dijo hace unos años.