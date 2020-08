Arthur decide regresar al Barcelona, pero deberá pagar una fuerte multa

Arthur Melo ha notificado al Barcelona que regresará a la disciplina del club después de que el club lo amenazara con abrirle un expediente disciplinario, algo que no cambiará. El jugador decidió permanecer unos días de más en su natal Brasil.



Sport confirma que, antes de que Arthur pueda entrar en la Ciutat Esportiva, tendrá que hacerse unas pruebas PCR y reunirse con la secretaría técnica y el entrenador Quique Setién.



Asímismo, la posibilidad de que Arthur pueda volver a jugar con el Barça si el equipo blaugrana se clasifica para los cuartos de final de la Champions League está totalmente descartada.





El futbolista, sin ningún argumento, tomó la decisión el 28 de julio de no acudir a las pruebas PCR a las que estaba citado como paso previo al retorno a los entrenamientos. El centrocampista brasileño se quedó en su país y comunicó al club que no volvería a jugar de blaugrana a pesar de tener contrato antes de emigrar a Turín donde fichó con la Juventus.



Ahí, el Barcelona le recordó entonces que aunque se había cerrado su traspaso a la Juventus seguía siendo jugador del Barça hasta la conclusión de la Champions League, pero el centrocampista hizo caso omiso a estas advertencias.



Luego que el club español le abriera un expediente disciplinario, Arthur ha decidido regresar a Cataluña y arreglar la situación con el club, pues deberá pagar una fuerte multa, situación que según este medio no cambiará, pues Bartomeu fue muy claro con el tema.