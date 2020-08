¿Real o falso? El burofax que Messi le envió al Barcelona y que se ha filtrado

Lionel Messi dio la noticia "bomba" en el mundo del fútbol tras comunicar al Barcelona, por medio de un burofax, que se va del club.

Algunos medios internacionales han publicado el documento que mandó Messi al club azulgrana, tal es el caso de Infobae, que recogió la publicación de un mensaje en Twitter de ESPN.

Ver: El irrechazable contrato que el Manchester City le ofrece al Barcelona

En este burofax que se ha filtrado, Messi pide su salida del Barcelona y allí, el futbolista pidió ampararse en el artículo 24 de su contrato que le permite rescindir el vínculo unilateralmente al final de cada temporada, siempre y cuando haya un previo aviso.

Hasta el momento, los voceros del Barcelona informaron a diversos medios españoles que la dirigencia cree que el plazo para ese aviso ha vencido el 10 de junio, por lo que el jugador no puede ampararse en ese artículo.

LO QUE DICE EL BUROFAX

"Por medio de la presente carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccittini solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me ... esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club".



Este sería el burofax que Messi mandó al Barcelona para anunciar la decisión de que se quiere ir.

MUNDO DEPORTIVO DICE QUE ES FALSO

El medio español, Mundo Deportivo, publicó hoy que el burofax que circula en las redes sociales es falso.

Además: La gran y única exigencia de Messi al Manchester City para cerrar su fichaje

Dicho medio destaca que una fuente cercana al club le confirmó que ese burofax no es el enviado por Messi y se trataría de un "fake".